Mosbach. (schat/zg) Die Konzertmacher haben ihr Wort gehalten, der nächste Top-Act des Mosbacher Sommers 2024 steht: Sarah Connor wird am Samstag, 27. Juli, auf der Open-Air-Bühne im Großen Elzpark stehen, wo die Sängerin mit ihrer Band für "a very special summer evening" sorgen will, präsentiert von der Rhein-Neckar-Zeitung.

Erst zu Beginn der Woche hatten die Verantwortlichen der Konzertagentur Provinztour mit "Bonfire" den ersten Headliner für die Open-Air-Konzerte im Rahmen des Mosbacher Sommers präsentiert – die Hardrocker kommen zur Regenbogen2 Rock Night am 26. Juli. Dabei hatte man zudem bereits durchblicken lassen, dass man sehr zeitnah einen weiteren Stargast für die Veranstaltungsreihe nachliefern wird. Chapeau, mit einer der bekanntesten Pop-Sängerinnen Deutschlands hat man der Ankündigung schnell Taten folgen lassen.

Sarah Connor, inzwischen seit 20 Jahren im Musikbusiness erfolgreich und präsent, ist mit Anfang 40 sympathischer, authentischer und vielleicht auch erfolgreicher als je zuvor. Sie gilt als Deutschlands größte Pop-Stimme, als Frau, Mutter, Freundin, Künstlerin und Entertainerin, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Auf ihrer "A very special summer evening with Sarah Connor"-Tour macht sie nun also auch Station in Mosbach, wird mit beiden Beinen auf der großen Open-Air-Bühne im Elzpark stehen.

Rückblende: Mit ihrem Debütalbum "Green Eyed Soul” stieg sie Anfang der 2000er-Jahre auf Platz drei der deutschen Albumcharts ein, ihre Alben "Naughty But Nice”, "Muttersprache” und "Herz Kraft Werke” erreichten Rang eins, und mit Singles wie "From Sarah with Love”, "Wie schön du bist” oder "Vincent” ist sie seit 2001 regelmäßig in den Top Ten vertreten. Sarah Connor steht definitiv ganz weit oben auf der Liste der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen.

Zum Soul, der ihre Musik seit jeher bestimmt, hat die 1980 als Sarah Marianne Corina Lewe in Delmenhorst geborene Sängerin schon in jungen Jahren gefunden. Der aus der Jazz-Hochburg New Orleans stammende Vater prägte die musikalischen Vorlieben seiner Tochter. Bereits mit sechs Jahren sang die junge Sarah in einem Gospelchor, 1997 stand sie als Mitglied eines Kinderchors mit Michael Jackson in Bremen auf der Bühne. Nur wenige Jahre später feierte die Nachwuchssängerin ihren Durchbruch mit "Let’s Get Back to Bed – Boy!”. Zahlreiche Gold- und Platin-prämierte Veröffentlichungen sowie diverse Auszeichnungen folgten.

Nach dem Raketenstart ihres Debüt-Songs zementierte Connor mit englischsprachigen Hits wie "Living to Love You” oder "From Zero to Hero” ihren Status. 2015 nahm sie dann ihr erstes deutschsprachiges Album auf. Zwar hatte es bis zu diesem Zeitpunkt jedes ihrer Alben in die deutschen Top Ten geschafft, aber mit "Muttersprache” nahm Connors Karriere noch einmal neue Fahrt auf.

Vor allem live ist Sarah Connor, die 2021 in der elften Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" neben Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster in der Jury saß, ein echtes Erlebnis. Die Powerfrau überzeugt neben mit Stimmgewalt und Entertainer-Qualitäten. In Mosbach darf man sich also jetzt schon freuen – auf einen sehr besonderen Sommerabend mit Sarah Connor.

Info: Der Vorverkauf für das Open-Air-Konzert mit Sarah Connor am 27. Juli im Großen Elzpark beginnt heute, Tickets gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der RNZ in Mosbach.