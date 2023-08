Mosbach. (RNZ/pm) Da biegt er auch schon auf die Zielgerade ein, der Mosbacher Sommer. Es wurde gelacht, gefeiert und gestaunt – und all das haben die Verantwortlichen der Kulturabteilung der Stadt Mosbach nun noch einmal in die letzte Woche des Mosbacher Sommers gepresst. Mit vier Veranstaltungen verabschiedet sich der Kultursommer in der kommenden Woche.

Den Anfang machen "Rodscha und Tom" mit ihrer "löwenstarken Mitmachshow" am Dienstag, 5. September, um 15.30 Uhr im Burggraben Neckarelz. Die beiden haben lustige und lehrreiche Kinderlieder im Gepäck. Die beiden Kinderliedermacher Rodscha und Tom sorgen nicht nur seit über 20 Jahren für leuchtende Kinderaugen und allerlei Ohrwürmer, sondern bringen auch viel Wertschätzung für die kindliche Fantasie mit. Die energiereichen, turbulenten und mit Lebensfreude gefüllten Mitmachsongs regen zum Mitmachen, Träumen und Spaß haben an.

Danach kommt der Höhlenmensch nach Mosbach. Wobei das ja nicht wirklich überraschend ist: macht er dauernd. Hat die Evolution der Sammlerin mannigfaltige Rollen zuerkannt – von der Hüterin des Feuers und der Brutpflege über die Herrin der Empfängnisverhütung bis hin zum Fashion-Victim –, ist der Herr der Schöpfung immer noch mit dem Jagen beschäftigt. Nicht mehr in seinem hehren Kampf mit Mammut und Säbelzahntiger, aber immerhin beim Schweinenackensteak am Weber-Grill. Es ist nicht leicht, ein Höhlenmann zu sein. Das beweist der Schauspieler Martin Luding alias Tom am Donnerstag, 7. September, ab 20 Uhr im Burggraben Neckarelz, wenn er in der Komödie "Caveman" über die Fallstricke des Beziehungsdickichts stolpert.

Wenn atemberaubender Feuertanz, Artistik und Pyrotechnik mit energiegeladener, lebendiger und positiver Musik fusionieren, entsteht etwas Magisches. Diese Magie wird am Freitag, 8. September, um 19.45 Uhr im Burggraben versprüht, denn bei "World Music meets Fire" trifft die Artistengruppe "artArtistica" auf die World-Music-Band "Tribubu". Tribubu ist eine internationale Band, die 2018 zwischen Spanien und Deutschland von vier Musikern aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Ethnien gegründet wurde. Ihre Musik ist eine vielseitige Mischung aus Rumba, Folk, Blues, Afrobeat und anderen Einflüssen.

artArtistica vereint wie kein weiteres Ensemble aus dem Bereich Feuershow, Pyrotechnik, Stelzenperformance und Artistik zu einem Gesamtkunstwerk. Um die gemütliche Atmosphäre der Veranstaltung zu unterstreichen, können die Gäste auch eine Picknickdecke mitbringen. Doch neben entspanntem Zuhören ist schwungvolles Mittanzen ausdrücklich erwünscht!

Und auch in diesem Jahr wird es eine Kneipen-KultTour geben: Partystimmung in der Innenstadt soll es dieses Mal samstags, am 9. September, ab 20.30 Uhr, in fünf Kneipen der Mosbacher Innenstadt geben. "Diggin‘ Treasure" gräbt im "Ludwig" echte Soul- und Funk-Schätze aus. "Plug’n‘Play" bieten pures Vergnügen in der "Alten Mälzerei" mit dem besten aus Rock und Pop.

"Rusty Move" verstehen es, das Publikum als Teil der Band zu integrieren und so den Spaß an der Musik unmittelbar zu transportieren. "Keep the groove" heißt es deshalb im "Tante Gerda". Der Rathaussaal wird kurzerhand zur Location für die Kneipentour. Dort spielt das Duo "Shadows Acoustics", alias "Shadow + Knut". Im "Alt Mosbach" trifft man das Trio "The Expectations".

Info: Karten gibt es in der Tourist Info und bei der RNZ in Mosbach, Eintrittsbändchen für die Kneipentour gibt es im Vorverkauf auch bei den beteiligten Kneipen.