Mosbach. (schat) Das Schicksal hat Caroline Reznik heftig erwischt. Die 48-Jährige aus Hüffenhardt leidet an ALS, einer unheilbaren, degenerativen Nervenzellen-Erkrankung, muss inzwischen künstlich beatmet und ernährt werden, kann nur noch ihre Augen bewegen.

Aber Caro Reznik hatte und hat einen ungebrochenen Lebensmut – und sie hat auch wirklich gute Freunde. Und die wollten ihr zum nahenden 49. Geburtstag ein besonderes Geschenk machen. "Caro liebt Rockmusik, hat immer von einem Open-Air geträumt – und so kam die Idee, ihr den Besuch der Rocknacht in Mosbach zu ermöglichen", erklärt ihre Freundin Tina Bingel-Erlenmayer den Hintergrund einer besonderen Aktion.

Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas, dem Ehepaar Hanke und Pflegerin Lilly-Marleen machte sie sich an die Organisation. Der Lions-Club ElzNeckar übernahm ganz spontan die Kosten für Hin- und Rücktransport, auch das Ticket für die Rocknacht spendierte der Service-Club. Um das Wohl ihrer Patientin kümmerte sich vor Ort – und mit passender Kutte unterwegs – die erfahrene Pflegerin. Sie betreut Caro Reznik schon seit fünf Jahren, kann auch kleinste Hinweise richtig deuten. Über ein spezielles Pad, auf dem sie mit den Augen Buchstaben ansteuern und so Nachrichten schreiben kann, ließ Caro Reznik am Ende eines ebenso langen wie anstrengenden, vor allem aber unvergesslichen Tages ihre Freunde wissen: "Das war genial, ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte."