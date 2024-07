Von Pia Geimer

Neckarelz. Die Konzerte auf der Berliner Waldbühne sind legendär, die auf dem Opernplatz in München auch. In Mosbach gab es sinfonische Musik mit großen Orchestern bisher weitgehend nur in der Alten Mälzerei zu hören. In diesem Jahr soll es aber erstmals auch im Rahmen des Mosbacher Sommers ein Sinfoniekonzert unter freiem Himmel geben, das bereits am