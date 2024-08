Mosbach. (schat/stm) Die Minions sind weitergezogen, die Familienverhältnisse haben sich geklärt, der letzte Vorhang ist gefallen. Das Open-Air-Kino bereicherte den Mosbacher Sommer eineinhalb Wochen lang mit emotionalen, actiongeladenen und bildgewaltigen Filmen, sorgte für besondere Kinomomente unter freiem Himmel, meist sogar von Sternen umrahmt. Nun gönnt sich der Mosbacher Sommer eine kurze Verschnaufpause, ehe es am Sonntag, 25. August, mit einer Veranstaltung weitergeht, die es in sich hat – und das sogar vielfach.

Nach großem Kino gibt’s also großes Theater – das Internationale Straßentheater kehrt in die Mosbacher Innenstadt zurück. Und es hat eine ganze Reihe hochkarätiger Künstler im Schlepptau. Ähnlich wie schon beim Kino auf Großleinwand ist auch hier das Programm überaus bunt und vielfältig. Beeindruckendes, Atemberaubendes und Lustig darf man – manchmal sogar zugleich – ab 14 Uhr in der Altstadt auf jeden Fall erwarten.

Elf hochkarätige Künstlergruppen aus den Niederlanden, Spanien, Belgien und Deutschland sind am Start. Und versprechen facettenreiche Aufführungen in der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz und dem Château-Thierry-Platz sowie auf dem Parkdeck AWG, dem ModeMix-Parkplatz "Am unteren Graben", am Boulevard an der Bachmühle, in der Ölgasse und im Hospitalhof. Jede Performance wird mehrmals aufgeführt, sodass sich alle Besucherinnen und Besucher ihr Programm ganz individuell zusammenstellen können. Wie jedes Jahr gibt es einen originellen Straßentheater-Button, mit dessen Erwerb die Gäste das Festival unterstützen.

> Weitere Informationen zum Mosbacher Sommer und zum Internationalen Straßentheater unter https://www.mosbach.de/mosbacher+sommer.