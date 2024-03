Von Caspar Oesterreich

Mosbach. So viel war selten los im Wald. Rund 100 Menschen kamen am Samstag zum Neihaufest nahe der Dreibrunnenwiese. Vom Kleinkind bis zur Seniorin packten alle gemeinsam bei der Aktion von Rhein-Neckar-Zeitung, der Mosbacher Forstverwaltung und dem Tennisclub Waldstadt tatkräftig mit an, machten sich Schuhe, Hosen, Jacken und Hände schmutzig, um der Natur etwas zurückzugeben.

Fünf Stunden lang wurde dem ein oder anderen Regenschauer zum Trotz fleißig "reingehauen", der Waldboden aufgegraben und kleine Eichen und Walnüsse in die feuchte Erde gesetzt. Nach getaner Arbeit standen rund 350 neue Bäume. "Wir sind wirklich begeistert von dem Eifer der Leute, davon, mit welchem Herzblut die heute bei der Sache waren", resümierten die Mosbacher Förster Erwin Winterbauer und Martin Burger am Ende.

Am Anfang hatte Bürgermeister und Schirmherr Patrick Rickenbrot das Wort: "Ich finde es klasse, dass es dieses Fest gibt. Denn es leistet einen Beitrag dazu, uns allen bewusst zu machen, wie wichtig grün und – das muss gleichrangig dazu erwähnt werden – blau, also das Wasser, für uns alle ist." Schließlich gehe der Wald jeden etwas an, ermögliche er doch erst unser aller Leben, produziere Sauerstoff, binde CO2 und halte das Wasser im Boden.

"Und wir möchten, dass auch zukünftige Generationen in den Genuss des Waldes kommen können", so Rickenbrot weiter, was auch "im gleichen Maße für eine den Klimafolgen angepasste Stadt" gelte. Klar, dass der Bürgermeister dann auch selbst den Spaten in die Hand nahm und gemeinsam mit seiner Tochter für die nächsten Stunden Bäume pflanzte.

Die Anleitung dafür gaben die Förster Erwin Winterbauer und Martin Burger. 1000 Holzstäbe hatten städtische Waldarbeiter im Vorfeld bereits auf der etwa 3000 Quadratmeter großen Fläche in die Erde gesteckt. Alle ohne farbliche Markierung zeigten einen künftigen Eichenstandort an, jene Stäbe mit blauer Spitze gaben die Position der Walnüsse vor.

Da überall im Land viel gepflanzt werde, habe man leider nicht die bestellten Speierlinge und Elsbeeren bekommen, die an pinker und oranger Stelle nun im Herbst eingepflanzt werden, erklärten die Waldexperten den Teilnehmenden.

Stab raus, Spaten rein, Bäumchen grade und ohne geknickte Wurzel ins Loch, Erde drumherum krümeln, leicht festdrücken, Stock circa fünf Zentimeter daneben wieder in den Boden hämmern, Schutzhülle drüber und Name drauf, lautete dann die Devise. "Sehr wichtig ist, dass kein Laub, Moos oder Äste mit ins Loch kommen, die entziehen dem Boden und den Pflänzchen dann nämlich Wasser", betonte Winterbauer.

"So klein sind die", zeigte sich eine Teilnehmerin erstaunt von den zierlichen, samt Wurzelstrang nur etwa 25 Zentimeter großen Eichen und Walnüssen, die es einzupflanzen galt. Doch so seien die Chancen am besten, dass die Bäume im Mosbacher Stadtwald gut anwachsen. "Je größer und älter sie sind, desto schwieriger fassen sie Fuß", erläuterte Burger. Herrsche dann Trockenheit, seien Dürreschäden und Ausfälle wahrscheinlicher.

Viele Teilnehmer – es kamen Mosbacher ebenso wie Menschen aus Obrigheim, Dallau und sogar Gundelsheim – hatten ihren eigenen Spaten mitgebracht. Die kleine Hailey buddelte fleißig mit ihrer Kinderschaufel und Mama, Oma und Opa im Boden. "Wir wollen für sie einen Baum pflanzen, der über die Jahre mit ihr wachsen wird", erklärte Mutter Marlene Bronner. Oma Zofia Greis ergänzte: "Wir gehen hier oft beim Spazieren vorbei und können dann immer nach dem Baum schauen."

Nicht weit davon entfernt machten sich die Grundschüler Max und Leo ans Werk, um in erster Reihe zwei Eichen zu pflanzen. Jedoch nicht für sich selbst, sondern für ihre zwei Freunde aus Neckarelz, die am Karsamstag vergangenen Jahres von ihrer Mutter in Hockenheim getötet wurden. Mit den Bäumen wollen sie ihre Freundschaft mit den Brüdern in Erinnerung halten.

"Ich glaube, ich habe noch nie so viel gepflanzt wie heute", war sich Jürgen Blatz nach Stunden im Wald sicher. Fleißig wie er war auch Birgit Strey: "Ich freue mich einfach, dass ich heute in der Natur etwas Sinnvolles machen kann."

Das sah das Trio Samira Friedel, Josephine und Isabelle Pape ebenso, die zusammen 24 Bäume einpflanzten. "Uns ist es wichtig, dass der Wald erhalten bleibt. Ich bin hier aufgewachsen und jogge viel durch die Natur. Da bekommt man die Veränderung schon mit, was Trockenheit, Krankheit und Sturm heute im Wald anrichten." Kurz und knapp begründete ein paar Reihen weiter Schüler Jan Noe sein Engagement: "Bäume sind einfach was Tolles."

Das finden auch die Pfadfinder des Stamms Maximilian Kolbe der Waldstadt: "Wir wollen die Welt besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben und kämpfen hier gemeinsam gegen die Drachen unserer Zeit, also den Klimawandel", machte Betreuerin Sabrina Pfeiffer deutlich. "Für den Klimaschutz mache ich mir gerne die Hände dreckig", sagte Jule, die mit Altersgenossen aus dem Jugendhaus gekommen war und einen Baum nach dem anderen in den Boden brachte.

So auch die zwölfköpfige Gruppe Geflüchteter aus dem Haus "Reh". Kahlid Abdullahi, Ahmed Muhammad und Shermal Hotok stellten mit knapp 40 gepflanzten Bäumen den Rekord auf. "Das macht einfach Spaß, und wir lernen neue Leute kennen", befand Abdullahi. "Gut für den Wald, gut für uns", brachte es Louis Ngougni auf den Punkt, bevor man sich mit Würstchen, belegten Brötchen, Stockbrot und Kuchen am Stand des TC Waldstadt stärkte.