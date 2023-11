Von Stephanie Kern

Mosbach. Zweimal ging es in der Sitzung im Mosbacher Gemeinderat am Mittwochabend auch um Bebauungspläne. Deren Änderung ist meist Formsache und so war das auch dieses Mal.

Die erste Änderung betraf den Plan "Altstadt Blöcke I-IV" und "Käfertörle". Konkret geht es um das Gelände zwischen Ludwigsplatz und Gartenweg, das der