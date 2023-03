Ende April 2001 ging Forstdirektor Werner Kramer in den Ruhestand. Die Stadt Mosbach verlieh ihm in Anerkennung seiner besonderen Verdienste im Landschaftsschutz sowie auf kirchlichem und sozialem Gebiet die Verdienstnadel der Stadt. Über 30 Jahre war er zudem Vorsitzender der Ortsgruppe Mosbach des Odenwaldklubs, ...

Als forstlicher Naturschützer war er seiner Zeit voraus. Er erkannte früh, dass erfolgreiches Wirtschaften im Wald nur mit und nicht gegen die Natur funktionieren kann. Sein Wissen und seine besonnene Art wurden auch in der Ausbildung geschätzt. So war er im Forstamt Mosbach für 19 Forstreferendare/innen ein respektierter Lehrmeister.

Sein Ziel waren standortgerechte Wälder, die sowohl dem Waldeigentümer möglichst gute Erträge lieferten, aber zugleich auch dem Naturschutz und der Erholung der Bevölkerung dienen konnten. Viele Waldbestände um Mosbach tragen seine Handschrift, erinnern so noch lange an Kramer.

Der Naturschützer, Heimatkundler und "Sozialwerker" Werner Kramer war in der Region über 52 Jahre hinweg mit Wald, Land und Leuten verwurzelt. Aus einer Forstfamilie stammend, wuchs Werner Kramer in Adelsheim und in Bad Schönborn auf. Forstwissenschaften studierte er in Freiburg und an der Hochschule für Bodenkultur in Wien. Sein ersehnter Berufswunsch – die Leitung eines Staatlichen Forstamtes – ging im Jahre 1971 in Mosbach in Erfüllung. Das Staatliche Forstamt Mosbach war sein Lebenswerk, das er mit Leidenschaft, Kompetenz, Demut und Respekt leitete.

Mosbach. "Wald wächst aus einem Samenkorn und beginnt als Sämling sein langes Leben. Im Wald können wir Tag für Tag das Staunen über die Natur lernen" – mit diesen Worten fasste Werner Kramer seine Bewunderung und seinen Respekt vor der Natur in seinen im Dezember 2021 veröffentlichten Notizen "Die Mosbacher Michelherd" zusammen.

Der langjährige Leiter des ehemaligen Staatlichen Forstamts Mosbach und Forstdirektor im Ruhestand fasste in diesem Werk noch einmal seine Sichtweise auf das komplexe Zusammenspiel von Wald, Mensch und Natur zusammen. Dieser Tage ist der geschätzte Forstmann nun im Alter von 86 Jahren verstorben.

Der Naturschützer, Heimatkundler und "Sozialwerker" Werner Kramer war in der Region über 52 Jahre hinweg mit Wald, Land und Leuten verwurzelt. Aus einer Forstfamilie stammend, wuchs Werner Kramer in Adelsheim und in Bad Schönborn auf. Forstwissenschaften studierte er in Freiburg und an der Hochschule für Bodenkultur in Wien. Sein ersehnter Berufswunsch – die Leitung eines Staatlichen Forstamtes – ging im Jahre 1971 in Mosbach in Erfüllung. Das Staatliche Forstamt Mosbach war sein Lebenswerk, das er mit Leidenschaft, Kompetenz, Demut und Respekt leitete.

Der enge, vertrauensvolle Kontakt zu den Waldbesitzern war Kramer immer sehr wichtig. Seine fachliche Expertise war gefragt, sein Rat hatte Gewicht. Er war ein Mann der eher leisen, aber immer klaren Worte. Werner Kramer war ein scharfsinniger Analytiker und Beobachter der Natur. Und verstand es dabei, komplexe Abläufe in Wald und Natur zu erfassen und die für deren künftige Entwicklung erforderlichen Konzepte zu entwickeln.

Sein Ziel waren standortgerechte Wälder, die sowohl dem Waldeigentümer möglichst gute Erträge lieferten, aber zugleich auch dem Naturschutz und der Erholung der Bevölkerung dienen konnten. Viele Waldbestände um Mosbach tragen seine Handschrift, erinnern so noch lange an Kramer.

Als forstlicher Naturschützer war er seiner Zeit voraus. Er erkannte früh, dass erfolgreiches Wirtschaften im Wald nur mit und nicht gegen die Natur funktionieren kann. Sein Wissen und seine besonnene Art wurden auch in der Ausbildung geschätzt. So war er im Forstamt Mosbach für 19 Forstreferendare/innen ein respektierter Lehrmeister.

Ende April 2001 ging Forstdirektor Werner Kramer in den Ruhestand. Die Stadt Mosbach verlieh ihm in Anerkennung seiner besonderen Verdienste im Landschaftsschutz sowie auf kirchlichem und sozialem Gebiet die Verdienstnadel der Stadt. Über 30 Jahre war er zudem Vorsitzender der Ortsgruppe Mosbach des Odenwaldklubs, zwölf Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Gesamtklubs. Bereits 1993 hatte er hierfür die Ehrennadel des Landes erhalten.

Die Mosbacher Natur- und Heimatgeschichte lag im besonders am Herzen. So war er engagiertes Mitglied im Beirat des Mosbacher Geschichts- und Heimatvereins. Insbesondere forstliche Spezialthemen, zu denen er intensives Aktenstudium im gut sortierten Forstamtsarchiv betrieb, waren seine Leidenschaft.

Unvergessen bleiben auch die zahlreichen Waldführungen, Veröffentlichungen und Ausstellungen, in denen Kramer den Waldbesitzern und der Öffentlichkeit "die Sache mit dem Wald" anschaulich näherbrachte. Seine waldgeschichtlichen Beiträge fanden sich regelmäßig in der Zeitung, im "Mosbacher Jahresheft", im RNZ-Kalender "Unser Land" oder in Ausstellungen wie "Mosbacher Waldgeschichten" (2010).

Auch kirchlich und sozial zeigte Kramer großes Engagement. So waren er und seine Frau Gisela als Ehrenamtsteam über Jahrzehnte hinweg aktive Mitglieder im Maximilian-Kolbe-Werk, für das sie z. B. Hilfstransporte unterstützten. Selbstverständlich war für Werner Kramer in allen Bereichen stets eines: die respektvolle Begegnung auf Augenhöhe. In Mosbach und der Region wird man Werner Kramer ein ehrendes Andenken bewahren.