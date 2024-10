Von Jörn Ludwig

Mosbach. Das nächste Etappenziel ist gesteckt, das Ende bleibt offen. Im RNZ-Gespräch anlässlich des 40-jährigen Bestehens seiner Praxis im Mosbacher Gartenweg hatte der Allgemeinmediziner Dr. Paul Kalmbach noch laut darüber nachgedacht, sich "Ende 2024 darüber Gedanken zu machen", in den Ruhestand zu gehen.

Jetzt, fünf Jahre später, ist davon keine Rede mehr. "So lange die derzeitige Freude an der Arbeit und die Gesundheit erhalten bleiben, mache ich weiter", sagt der dienstälteste Hausarzt Mosbachs und präzisiert vage: "Weitere fünf Jahre sind eine Option."

Den Entschluss, Arzt zu werden, hat Dr. Kalmbach früh gefasst und konsequent verfolgt. 1948 in Heilbronn geboren, legte er dort 1968 das Abitur ab und begann unmittelbar im Anschluss in Köln sein Studium der Humanmedizin. Die Studentenproteste der 68er hat er während des Studiums, das ihn zwei Jahre später nach Heidelberg führte, hautnah miterlebt.

Nach dem Examen 1974 promovierte er und trat seine "Wanderung durch das Neckartal" an: Über Eberbach, wo er 1975 in der Chirurgie seine erste Anstellung als Arzt hatte, kam er 1976 ans Kreiskrankenhaus Mosbach.

Dort ermunterte ihn Chefarzt Dr. Traub im Sommer 1979 zum Schritt in die Selbstständigkeit: "Die brauchen Ärzte da unten. Lassen Sie sich nieder." Der junge Mediziner zögerte nicht lange, denn genau das war es, was er eigentlich wollte. Heute auf den Tag genau vor 45 Jahren eröffnete er "da unten", im Gartenweg 40, seine Praxis.

Die Tätigkeit als Notarzt, die er seit drei Jahren in Adelsheim versehen hatte, setzte Dr. Kalmbach in Mosbach für weitere 35 Jahre fort. Bis 2015 war er darüber hinaus für die Organisation des ärztlichen Notfalldienstes verantwortlich. Auch berufspolitisch war er vielfältig aktiv: Er engagierte sich als Delegierter der Kassenärztlichen Vereinigung im Neckar-Odenwald-Kreis und bei der Bezirksärztekammer Nordbaden, war Vorsitzender der Kreisärzteschaft und Delegierter für Nordbaden im Berufsständischen Versorgungswerk für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Tübingen. Daneben betätigte er sich in der Lokalpolitik, saß von 1992 bis 97 für die Freien Wähler im Mosbacher Gemeinderat.

Angehende Arzthelferinnen in der Region haben es nicht zuletzt auch Dr. Kalmbach zu verdanken, dass sie keine langen Fahrten mehr zum Unterricht nach Heidelberg, Heilbronn oder Würzburg auf sich nehmen müssen: Gemeinsam mit dem damaligen Leiter der Ludwig-Erhard-Schule, Hans Rückert, gründete Kalmbach 1983 die Arzthelferinnenschule an der LES, die bis heute besteht.

Ohnehin liegt ihm die Nachwuchsförderung am Herzen. So hat er in seiner Praxis mehrere Weiterbildungsassistenten zu Ärzten für Allgemeinmedizin ausgebildet. "Gute haus- und fachärztliche Versorgung ist im ländlichen Raum von allergrößter Bedeutung", betont Kalmbach, dessen Devise lautet:"So viel stationäre Behandlung wie nötig, so viel ambulante wie möglich." Und ganz wichtig: "Man muss sich Zeit für die Patienten nehmen."

Als Arzt ist der 75-Jährige, der bis heute einen engen Kontakt zur medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg pflegt, nach wie vor auch außerhalb seiner Praxisräume aktiv. Neben Hausbesuchen ist der rührige Mediziner seit nunmehr vier Jahrzehnten als Betriebsarzt für verschiedene Unternehmen tätig. Tausende Patienten hat Dr. Kalmbach in den letzten 45 Jahren behandelt. Der älteste von ihnen wurde 105 Jahre alt.

Das Haus, in dem seine Praxisräume sind, hat Kalmbach bereits 1984 gekauft und zum "Haus der Gesundheit" entwickelt: Im Erdgeschoss befinden sich heute die Merian-Apotheke und ein Reformhaus, im ersten Obergeschoss ist neben seiner eigenen auch eine Praxis für Frauenheilkunde untergebracht.

Wichtig ist für den Mediziner, seinen Patienten zu vermitteln, wie sie gesund bleiben können: mit vernünftiger Ernährung und viel Bewegung. Dafür, dass dieses Patentrezept funktioniert, ist er selbst das beste Beispiel: Mit seinen bald 76 Lebensjahren ist Kalmbach nach wie vor voller Elan, Energie und Freude an seinem Beruf – auch wenn ihm dieser oft viel abverlangt.

Ausgleich findet er auf dem Golfplatz, beim regelmäßigen Besuch der Heimspiele des Fußballvereins ASC Neuenheim, dessen Gründungsmitglied er ist, und – da lässt ihn die Arzt-Berufung nicht los – bei Fortbildungen, die er nach wie vor regelmäßig absolviert.

In den letzten Jahren hat sich Dr. Kalmbach nach und nach von seinen zahlreichen nebenberuflichen Aufgaben und berufspolitischen Tätigkeiten verabschiedet, um sich auf seinen Kernbereich zu konzentrieren: die Behandlung seiner Patientinnen und Patienten, die weiter auf ihn bauen können.

Ob er nach dem 50. Praxisjubiläum 2029 ein neues Etappenziel ausrufen wird, bleibt abzuwarten. Eine Überraschung wäre es sicher nicht.