Mosbach/Osterburken. (pm/cao) Wegen Bauarbeiten am elektronischen Stellwerk (ESTW) kommt es vom 22. bis 29. August zu Zugausfällen und Ersatzverkehren zwischen Mosbach und Osterburken. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, entfallen auf dem Streckenabschnitt die Linien S1 und S2. Stattdessen verkehren Ersatzbusse, die in Mosbach Anschluss an die S-Bahn-Linien bieten.

Aber Achtung: Wegen einer