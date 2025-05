Mosbach/Osterburken. (RNZ) Ausfallende Züge zwischen Mosbach und Osterburken müssen in der kommenden Woche durch einen Schienenersatzverkehr ausgeglichen werden. Betroffen sind hiervon die S-Bahn-Linien 1 und 2, deren Fahrten auf Busse umgelegt werden.

Grund dafür ist eine Weichenerneuerung im Bahnhof Seckach. Der Einbau der Weichen startet am Sonntagabend um 22 Uhr und soll in etwa einer Woche abgeschlossen sein. In Seckach besteht eine Umsteigemöglichkeit zum Schienenersatzverkehr der RB84 in Richtung Walldürn. Zudem werden auf dem betroffenen Abschnitt morgens drei Busse um kurz nach 7 Uhr ab Mosbach in Richtung Osterburken und am Mittag kurz nach halb zwei in umgekehrter Richtung eingerichtet. Auch von Sack aus wird es einen Schülerbus nach Mosbach geben.