Mosbach/Obrigheim. (nik) Der umfangreiche Rückschnitt wurde dieser Tage bereits unübersehbar erledigt, am heutigen Samstag nun wird die Bundesstraße 292 in der Umfahrung Obrigheim zwischen der Abfahrt nach Haßmersheim und der Abfahrt zum KWO aufgrund von Häckselarbeiten gesperrt. Die Sperrung wird laut Ankündigung des Landratsamtes voraussichtlich auf beiden Fahrbahnstreifen von 7 bis 17 Uhr andauern. Die Umleitung erfolgt durch Obrigheim und ist ausgeschildert.

"Da eine Sperrung während der Werktage zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen würde, wurde die Maßnahme auf das Wochenende gelegt", schreibt das Landratsamt in seiner Mitteilung zur Maßnahme weiter. Im Anschluss der Häckselarbeiten sollen die zahlreich gefällten Bäume und das fleißig zurückgeschnittene Buschwerk zum nahen Biomasseheizkraftwerk in Obrigheim gebracht und dort thermisch verwertet werden.

Bereits am vergangenen Wochenende war die B 292 samstags und sonntags entlang der Böschung an der Umgehung Obrigheim durch Fällarbeiten für den Verkehr gesperrt gewesen. "Die Oberhölzer wurden aufgrund eines zu hohen Risikos für die Verkehrsteilnehmenden entfernt", teilte die Straßenmeisterei Mosbach auf RNZ-Anfrage zu Umfang und Hintergrund der Maßnahmen mit: "Die Bäume wären Gefahr gelaufen, bei einem Sturm auf die Fahrbahn zu fallen." Seitens der Straßenmeisterei betont man in diesem Zusammenhang, dass das Unterholz der gefällten Bäume weiterhin bestehe, wodurch diese auch wieder nachwachsen werden.