Mosbach/Heilbronn. (pm) Aufgrund eines erneuten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kommt es am morgigen Donnerstag und auch am Freitag noch zu Einschränkungen beim öffentlichen Nahverkehr in der Region. Betroffen davon sind auch die Stadtbahnen S41 und 42.

Hintergrund des Streikaufrufs sind die laufenden Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den kommunalen Arbeitgeberverbänden für rund 90.000 Beschäftigte in bundesweit über 130 kommunalen ÖPNV-Unternehmen. Für den 1. März hat auch ein breites Aktionsbündnis bundesweit zu einem sogenannten "Klimastreik" aufgerufen und macht sich für eine nachhaltige Verkehrswende stark.

Nur im Raum Heilbronn kommt es wegen Arbeitsniederlegungen bei den Stadtwerken Heilbronn zu Ausfällen bei den AVG-Linien S4, S41 und S42, da über die SWHN-Leitstelle der Bahnverkehr der AVG im Raum Heilbronn abgewickelt wird und die SWHN auch Fahrpersonal für die AVG-Stadtbahnen stellen.

Die Bahnen der drei Linien verkehren am Donnerstag und Freitag nicht durch die Heilbronner Innenstadt und werden über den Hauptbahnhof und die DB-Strecke umgeleitet. Es kann während des Warnstreiks zu Fahrtausfällen auf diesen Linien kommen.

Im Heilbronner Hauptbahnhof verkehren die Fahrten der Linien S41 und S42 in Richtung Neckarsulm und Mosbach bzw. Sinsheim von Gleis 2. Fahrgäste werden gebeten, auf entsprechende Ansagen und Hinweise zu den Abfahrtsgleisen zu achten, da es zu kurzfristigen Gleisänderungen kommen kann.

Die Linien S41 und S42 halten zudem an der Station Heilbronn Sülmertor bzw. verkehren bis bzw. ab Neckarsulm Bahnhof dann wieder auf ihren regulären Routen.

In Neckarsulm Bahnhof nutzen die AVG-Stadtbahnen Gleis 1-3 (DB). Am Bahnsteig der Gleise 4 und 5 wird am Donnerstag und Freitag ganztags kein Betrieb stattfinden. Wegen der beschränkten Kapazitäten für den Bahnverkehr im Heilbronner Hauptbahnhof und der dynamischen Verkehrslage am Streiktag kann es aufgrund der Umleitungsverkehre zu Verspätungen bei den AVG-Stadtbahnen kommen.

Info: Die AVG werde die Ausfälle am Streiktag tagesaktuell in ihre Auskunftsmedien einpflegen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt online unter www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft oder im Abfahrtsmonitor unter www.avg.info/fahrplan/abfahrtsmonitor über ihre individuelle Verbindung und betriebliche Änderungen zu informieren.