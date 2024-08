Mosbach/Heilbronn. (RNZ/zg) Achtung, Planänderung: In den Nächten von Donnerstag, 8., und Freitag, 9. August, führt die DB InfraGO Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall durch. Aus diesem Grund können in diesem Zeitraum keine Stadtbahnen der Linien S 41 und S 42 zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall verkehren, der Abschnitt ist ab 21 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird eingerichtet, dessen Fahrplan kann auf der Homepage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) unter: avg.info heruntergeladen werden.

Ersatzkonzepte

Die Stadtbahnen aus Richtung Öhringen Cappel fahren laut AVG-Pressemitteilung ohne die übliche Standzeit in Heilbronn Harmonie weiter nach Neckarsulm (bis zu 25 Minuten früher als gewohnt). Die in Heilbronn Pfühlpark beginnenden Stadtbahnen verkehren ab dort früher. In Neckarsulm kann in den Schienenersatzverkehr in Richtung Bad Friedrichshall umgestiegen werden. In Bad Friedrichshall selbst lässt sich in die Stadtbahnen der Linien S 41 und S 42 umsteigen, die ab dort wie gewohnt verkehren.

Später als gewohnt wiederum verkehrt ab Bad Friedrichshall ein Zug der Linie S 41 (Zugnummer 85368): Öhringen Cappel – Heilbronn Harmonie (21.21 Uhr) – Bad Friedrichshall (21.48 Uhr) – Mosbach (22.16 Uhr). Am Donnerstag, 8. August, verkehrt dieser Zug ab Heilbronn Harmonie fünf Minuten früher als gewohnt und endet in Neckarsulm (Ankunft 21.32 Uhr). Dort besteht Anschluss an den SEV. Um eine durchgehende Fahrtmöglichkeit in Richtung Mosbach anbieten zu können, verkehrt dieser Zug ab Bad Friedrichshall 16 Minuten später als gewohnt (Abfahrt 22.04) als Zug S 41 (Nr. 86062) und bis Neckarelz (Ankunft 22.23 anstatt 22.07). Dort besteht Anschluss an Zug S 41 (Nr. 85780) gen Mosbach.

Die Stadtbahnen enden aus Sinsheim/Mosbach kommend in Bad Friedrichshall. Dort können die Fahrgäste in den Schienenersatzverkehr in Richtung Neckarsulm umsteigen. In Neckarsulm kann in die Stadtbahnen in Richtung Heilbronn umgestiegen werden – sie verkehren ab dort später als gewohnt.

Weitere Arbeiten im Neckartal

In der Nacht von Freitag, 9. August, 21 Uhr, bis Samstag, 10. August, 5 Uhr, erledigt die DB InfraGO zudem zusätzliche Instandhaltungsarbeiten auf der Neckartalbahn zwischen Heidelberg und Bad Friedrichshall. Auch hier kommt es zu Einschränkungen auf der Linie S 41.

Fahrgäste werden gebeten, die geänderten Abfahrtszeiten und Umstiege und die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten.

Informationen zum Fahrplanangebot gibt’s auch online unter: avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft .