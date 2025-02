Mosbach/Neckarelz. (pm/RNZ) In den Nächten von Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Februar, sperrt die DB InfraGO aufgrund von Instandhaltungsarbeiten jeweils von 21 bis 5 Uhr verschiedene Gleisabschnitte im Bahnhof Neckarelz. Aus diesem Grund entfällt der Abschnitt Mosbach – Neckarelz der Stadtbahnlinie S41 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 21 Uhr bis Betriebsende.

Die betroffenen Pendelbahnen Mosbach – Neckarelz entfallen ersatzlos. Für die betroffenen Stadtbahnen Mosbach – Neckarelz – Heilbronn wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Mosbach und Neckarelz eingerichtet.

Am Freitag, 21. Februar kommt es zu Teilausfällen am frühen Morgen und am späten Abend: Die Abfahrt der S41 um 5 Uhr ab Mosbach entfällt; die Bahn fährt an diesem Morgen erst ab Neckarelz (5.10 Uhr) in Richtung Heilbronn. Die Fahrt um 22.20 ab Mosbach bzw. 22.24 Uhr ab Neckarelz entfällt komplett, die nächste S41 fährt um 22.50 Uhr von Neckarelz in Richtung Heilbronn (22.42 Uhr keine Abfahrt ab Mosbach).

In der Gegenrichtung fährt die um 21.18 Uhr am Heilbronner Hauptbahnhof abfahrende S41 nur bis Neckarelz (Ankunft: 22.07 Uhr); Mosbach wird auf dieser Fahrt nicht angefahren. Die S41 um 22.34 Uhr von Neckarelz nach Mosbach (planmäßige Ankunft: 22.38 Uhr) fällt ebenso aus.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22./ 23. Februar, entfällt der Abschnitt Mosbach – Neckarelz der S41 von 21.30 Uhr bis 1 Uhr. Folgende Ausnahmen verkehren am 22. Februar regulär: S 1 Mosbach (22.20 Uhr) – Neckarelz (22.24 Uhr); S41 Heilbronn Hbf (21.18 Uhr) – Mosbach (22.16 Uhr).

Auch in dieser Nacht werden für alle entfallenden Fahrten ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Mosbach und Neckarelz eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten.

Info: www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft