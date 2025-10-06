Montag, 06. Oktober 2025

Plus Mosbach/Haßmersheim

Vier Jahre Haft für Parkhausräuber

Der 34-Jährige wurde wegen versuchten Raubes verurteilt. Die Gutachterin attestierte ihm eine drogeninduzierte Psychose. Das 81-jährige Opfer seiner Tat leidet bis heute schwer unter den Folgen.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 17:55 Uhr 3 Minuten, 26 Sekunden
Eine Überwachungskamera hatte den Überfall im Parkhaus aufgezeichnet. Repro: RNZ

Mosbach. (lu) Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren hat die 8. Große Strafkammer des Mosbacher Landgerichts am Montag einen 34-Jährigen verurteilt, der Ende März im Parkhaus an der Bachmühle in Mosbach versucht hatte, einer damals 81-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen, und sie dabei schwer verletzte (siehe unten). Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einer

Caspar Oesterreich
