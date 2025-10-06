Vier Jahre Haft für Parkhausräuber
Der 34-Jährige wurde wegen versuchten Raubes verurteilt. Die Gutachterin attestierte ihm eine drogeninduzierte Psychose. Das 81-jährige Opfer seiner Tat leidet bis heute schwer unter den Folgen.
Mosbach. (lu) Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren hat die 8. Große Strafkammer des Mosbacher Landgerichts am Montag einen 34-Jährigen verurteilt, der Ende März im Parkhaus an der Bachmühle in Mosbach versucht hatte, einer damals 81-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen, und sie dabei schwer verletzte (siehe unten). Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+