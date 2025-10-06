Mosbach. (lu) Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren hat die 8. Große Strafkammer des Mosbacher Landgerichts am Montag einen 34-Jährigen verurteilt, der Ende März im Parkhaus an der Bachmühle in Mosbach versucht hatte, einer damals 81-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen, und sie dabei schwer verletzte (siehe unten). Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote