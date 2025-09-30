Dienstag, 30. September 2025

zurück
Plus Mosbach/Haßmersheim

Handtaschen-Räuber steht vor Gericht

34-Jähriger soll Ende März eine 81-Jährige in Mosbach von hinten überfallen haben. Er ist auch für einen Diebstahl in Haßmersheim angeklagt.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 59 Sekunden
Eine Überwachungskamera hatte den Überfall im Parkhaus aufgezeichnet. Repro: RNZ

Mosbach/Haßmersheim. (cao) Wird er verurteilt, drohen dem Angeklagten mehrere Jahre Haft. Seit Montag muss sich ein 34-jähriger Mannheimer vor dem Mosbacher Landgericht verantworten, unter anderem, weil er am 25. März unter Drogeneinfluss im Parkhaus an der Bachmühle eine damals 81-jährige Seniorin überfallen und dabei schwer an der Schulter verletzt haben soll.

Zwar gelang es dem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.