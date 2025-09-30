Mosbach/Haßmersheim. (cao) Wird er verurteilt, drohen dem Angeklagten mehrere Jahre Haft. Seit Montag muss sich ein 34-jähriger Mannheimer vor dem Mosbacher Landgericht verantworten, unter anderem, weil er am 25. März unter Drogeneinfluss im Parkhaus an der Bachmühle eine damals 81-jährige Seniorin überfallen und dabei schwer an der Schulter verletzt haben soll.

Zwar gelang es dem