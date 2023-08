Mosbach/Fahrenbach. (RNZ/stm) Gebäude, Häuser, Kirchen können eine Geschichte erzählen. Oft von vergangenen Tagen, sie schaffen Erinnerung, durch Gemälde, Bauart und Design. Die Geschichte dahinter macht Bauwerke einzigartig und erhaltenswert. Unter dem Motto "Talent Monument" möchte der "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 10. September, vor allem auf die außergewöhnlichen Eigenschaften einzelner Gebäude in Mosbach und Fahrenbach aufmerksam machen.

Die Gutleutkapelle, St. Cäcilia auf dem Berge, das Tempelhaus und die KZ-Gedenkstätte Neckarelz laden zu einem Besuch ein und wollen zeigen, welche besonderen Details erst auf den zweiten Blick auffallen. Erstmals beteiligt sich auch die Gemeinde Fahrenbach am bundesweiten "Tag des offenen Denkmals". Es werden zwei bzw. drei bemerkenswerte Bauwerke des Dorfes ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.

> Besondere Kapelle: Zahlreiche Fresken und Rötelzeichnungen von einst durchziehenden Künstlern und Pilgern birgt die Gutleutkapelle. Diese wertvollen und schmückenden Wandmalereien stehen im Gegensatz zum eher schlicht gehaltenen Außenbau. Das gesamte Ensemble, bestehend aus dem Gutleuthaus, dem Elendhaus und der Gutleutkapelle, zählt zu den besterhaltenen seiner Art in Baden-Württemberg. Gästeführer Alfred Haberstroh bietet um 15 Uhr eine Besichtigung und Führung an; Treffpunkt ist im Kapellenweg 5 vor der Gutleutkapelle.

> Neue Sachlichkeit: Die Kirche St. Cäcilia wurde 1935 geweiht und befindet sich auf einem Teilstück des ehemaligen Schlossgartens. Der Stil der neuen Sachlichkeit stammt vom Architekten Hans Herkommer. Hier findet um 14 Uhr eine Führung mit Anita Schneider zum Thema "St. Cäcilia auf dem Berge: ein Lichtblick im Dunkel der Nazi-Zeit" statt. Treffpunkt ist vor der Kirche am Franz-Roser-Platz.

> Barock, Gotik, Mittelalter und mehr: Das Tempelhaus in der Johannitergasse im Stadtteil Neckarelz, das mit barocken Heiligenfiguren, gotischen Maßfenstern, mittelalterlichen Schlitzfenstern und Schießscharten aufwartet, war wahrscheinlich eine staufische Tiefburg. Das Gebäude, für das keltische und römische Ursprünge vermutet werden, war von 1300 bis 1350 im Besitz des Johanniterordens. Das Tempelhaus ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet und bietet insgesamt vier Führungen mit Horst Uhl und Richard Zöller an, beginnend um 13 Uhr und dann zu jeder vollen Stunde.

> Sonderausstellung und Broschüre: Die KZ-Gedenkstätte in Neckarelz steht interessierten Besuchern am Tag des offenen Denkmals regulär von 14 bis 17 Uhr offen, der Eintritt ist an diesem Tag frei. Als Zusatzangebot wird die Ausstellung "Vinzenz Rose – einer von uns?!" erstmals im Seminarraum der Gedenkstätte zu sehen sein. Diese Sonderausstellung ist ein Projekt der Geschichte-AG der Realschule Obrigheim, aus deren Kreis am Tag des offenen Denkmals Ansprechpartner vor Ort da sein werden.

Die Ausstellung kann auch an den (dem 10.9.) folgenden Sonntagen unabhängig vom Besuch der Gedenkstätte bei freiem Eintritt besichtigt werden. Außerdem ist ab diesem Tag die Broschüre "Die Baracke – eine (fast) vergessene Geschichte" in einer neuen Auflage wieder erhältlich. Diese Krankenbaracke ist im Original in der Gedenkstätte, Mosbacher Straße 39, hinter der Clemens-Brentano-Schule, zu besichtigen.

In Fahrenbach sollen in zwei fundierten, kurzweiligen Führungen den Besuchern Aspekte der örtlichen Kirchen-, Kunst- und Wirtschaftsgeschichte nahegebracht werden.

> Die Dorfkirchen: Eine Zeitreise durch die Romantik, Barock und den Klassizismus wird in den Dorfkirchen in Fahrenbach unternommen. Zwei markante Kirchtürme prägen das Ortsbild. Sie sind ein beredtes Zeugnis der kurpfälzisch-badischen Territorial- und Kirchengeschichte. Die 1790 erneuerte katholische Kirche St. Jakobus birgt in ihrem mittelalterlichen Chorturm Überreste aus der Zeit der Romanik.

Geradezu bestechend wirkt die architektonische Harmonie der evangelischen Dorfkirche von 1826 auf den Betrachter. Mit ihrer dorischen Säulenvorhalle ist sie ein Juwel des Klassizismus in der Region. Eine Führung von Dr. Albrecht Ernst findet von 13.30 bis 14.45 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Kirche St. Jakobus. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Was verbirgt sich hinter der Gittertür? Gerd Neukirchner, der Vorsitzende des Heimatvereins Fahrenbach, am Eingang des Eis- und Bierkellers, der am „Tag des offenen Denkmals“ zu besichtigen sein wird. Foto: Ernst

> Historischer Eis- und Bierkeller: Eine verschlossene Gittertür am Ortsausgang in Richtung Sattelbach weckt Neugier. Hinter dem geheimnisvollen Zugang an der Straßenböschung verbergen sich ein historischer Eis- und Bierkeller. Unter dem Wiesengelände befindet sich ein Gewölbekeller, den die Fahrenbacher Brauerei Schumacher im 19. Jahrhundert errichten ließ. Die beiden unterirdischen Räume dienten der Lagerung von Eisblöcken, die man im Winter auf einem nahen See gewann, und die zur ganzjährigen Kühlung von Bier dienten.

Ein spannender Ort aus einer Zeit, als elektrische Gefrierschränke längst nicht erfunden waren. Manfred Biedert führt um 15 Uhr (und nach Bedarf) durch die Keller. Geöffnet sind sie von 14.45 bis 18 Uhr. Der Heimatverein Fahrenbach sorgt für ein Getränkeangebot. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Info: Weitere Informationen finden sich online unter www.tag-des-offenen-denkmals.de