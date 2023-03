Mosbach/Buchen. (rjs) Das Amtsgericht Mosbach hat am vergangenen Donnerstag einen Mitinitiator der Corona-Protestbewegung "Buchen steht auf" wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz zu einer Geldbuße in Höhe von 250 Euro verurteilt. Der Mann hatte am 10. Januar 2022 an einer nicht genehmigten Versammlung in der Mosbacher Innenstadt teilgenommen.

Gegen 21 Uhr traf er sich mit rund