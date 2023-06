"Es läuft gut", freute sich Jennifer Amend vom städtischen Organisationsteam. Dieses Jahr unterstützten erstmals drei Waffelstände von den Mosbacher Schulen den Spieletag aktiv. "Wir haben unsere beiden Ziele erreicht: Die Innenstadt ist belebt und die Leute spielen gemeinsam." Wummernde Beats, rund 20 laufende Meter Mauer und 100 Spraydosen (gestiftet von der Firma European Aerosols in Haßmersheim) waren die Erfolgszutaten, die der Verein "Mikrokosmos – Reallabor Ländlicher Raum" an der Auffahrt zum Kipphan-Parkdeck installiert hatte.

Um die Ecke wurde richtig groß gedacht. Rainer Schulz hatte ein Riesenmikado dabei, das vor einigen Jahren als Schulprojekt entstand. Bis zu drei Meter lang sind die 30 Holzstangen, die immer zwei Spieler gemeinsam aus dem Riesenhaufen ziehen müssen. Teamwork plus Geschicklichkeit gingen Hand in Hand.

Mosbach. Das Thermometer bewegte sich knapp unter der 30-Grad-Marke. Dennoch sprangen am Samstag bei der zweiten Auflage von "Mosbach spielt" die Gummifrösche vor der Mediathek im Gartenweg hoch in den azurblauen Sommerhimmel. Nicht nur an der Spielstation von "Manne" klickerte und klackerte es, dass schon das Zuhören helle Freude bereitete. Alle 25 Stationen in der Innenstadt waren bis in den späten Nachmittag gut ausgelastet. Zudem lockten in und vor 21 Geschäften klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren.

Von Peter Lahr

"Jedes Spiel hat eine Seele", lautet das Motto von Manfred Schneider aus Hüfingen. Rund 50 selbst gebaute Großspiele – größtenteils aus Holz maßangefertigt – hatte der Tüftler nach Mosbach mitgebracht. Sein neuestes Werk ist eine farbenfrohe Kugelbahn, an deren Ende ein runder Topf das Ziel markiert. "Wir haben zu zweit drei Wochen dran gesessen", beschrieb Manne den langwierigen Entstehungsprozess des Upcycling-Werks, bei dem nicht nur ein Wok verarbeitet wurde, sondern auch Glockenspiele und manch andere erstaunliche Zutat installiert wurden.

"Jedes Spiel ist eine Einzelanfertigung", unterstrich der Macher und verwies auf die Nuancen, die meist über den Erfolg entscheiden, bzw. darüber, dass die Kugeln genau so rollen, wie sie sollen. Zusammen mit seinem Untermieter Rainer gab der Experte den Spielern Tipps. Ohne Berührungsängste testeten die Kinder.

Vier Sprayer des Vereins und weitere Helfer hatten im Vorfeld Schablonen produziert und jetzt griffen Klein und Groß zu. Die Hemden zum Überziehen waren heiß begehrt, die Handschuhe nicht minder. Kräftig geschüttelt und schon flog die Farbe durch die Luft. Schnecken und Blumen zierten bald die Wand, Roboter, Dinos und Einhörner gaben sich ein Stelldichein. Dazwischen waren "Freestyler" am Werk und sprühen mit sichtlichem Vergnügen.

Einen Hauch Poesie hatte Annette Kieser aus Neckarsulm im Koffer der "Juxnasen". Die einstige Krankenschwester ist gelernte Clownin und nach einer weiteren Zusatzausbildung als Klinikclownin bis nach Stuttgart unterwegs. "Es geht nicht ums Lachen, sondern darum, den Menschen zu berühren", beschrieb sie ihre Mission. In Mosbach berührte sie mit riesigen Seifenblasen. Nicht nur die Speziallösung hat Kieser hierfür entwickelt, auch die Buchenstäbe stellt sie eigenhändig her.

Entenangeln, Bewegungsspiele und eine Dartscheibe waren am Stand der Katholischen Bücherei St. Cäcilia Mosbach sehr begehrt. "Alles ist kostenlos entleihbar", betonten Silvia de Bortoli und Tanja Becker. Eine (wasser-)tragende Rolle übernahm Volkshochschulleiterin Dr. Katrin Sawatzki. In Serviettentechnik entstanden an ihrer Station Windlichter für den Sommer.

"Ich schwimme auch als Meerjungfrau", erklärte Franziska aus Fahrenbach ihr besonderes Outfit, will sagen ihre bunte Schwimmflosse. In eine Fee hat sich die befreundete Kindergarten-Kollegin Jenny aus Walldürn verwandelt – und gemeinsam erfanden sie Geschichten mit den Kindern. Derweil ging es auf dem Marktplatz richtig rund. Kettcars, Pedalos und Dreiräder, die an römische Streitwagen erinnerten, stammen aus dem Fuhrpark des Schulkindergartens "Die Kleckse" und suchten nicht lange nach neuen Testfahrern.

Richtig kuschelig war es dagegen im Kreißsaal der Teddybären auf dem schattigen Kirchplatz. Marita Klenk aus Bad Rappenau hatte vor nahezu 30 Jahren die Idee zu den Tröstebären, die seitdem auf Einsatzfahrzeugen der Blaulichtorganisationen mitfahren und bei Bedarf Kindern in schwierigen Situationen beistehen. In Mosbach war der Freundeskreis aktiv. "Die Kinder machen sich eigene Bären", erläuterte Klenk. Nachdem die befüllt und zugenäht waren, bekamen die Neubären sogar eine Geburtsurkunde. Und das Beste: "Alle Bären dürfen heute Nacht mit im Bett schlummern."

Noch lange nicht ans Schlafengehen dachten die Kinder auf der Großbaustelle gegenüber. Das mit 2,80 Metern höchste Bauwerk gelang sechs Baudamen; sie verarbeiteten dafür in einer Stunde rund 2500 Bausteine, erklärte Architektin Annette Reinhart das Werk. Zwei Jungs eiferten dem großen Vorbild nach, schafften es bis über zwei Meter, bis der große Countdown das Ende aller hohen Türme bedeutete. Neben solchen Klassikern gab es auch Neuzugänge: "Tango fürs Gehirn", erklärte der Bridge-Club zu seiner Passion; bei den Gewichthebern war auch Augenmaß gefragt. Vielfalt steckt eben in jeder Station, wenn Mosbach spielt.