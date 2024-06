Mosbach. (RNZ/stm) Zu einem fröhlichen Spielplatz für die Kleinen wie auch Größeren soll am kommenden Samstag, 15. Juni, die Mosbacher Innenstadt werden. Zwischen 10 und 17 Uhr wird dazu eingeladen, an zahlreichen Stationen nach Herzenslust zu spielen, auszuprobieren und mitzumachen.

Im Bereich zwischen Volksbank und Sparkasse fliegen die Riesenseifenblasen der Klinikclowns JuxNasen durch die Luft, Mitmachen ist hier ausdrücklich erwünscht. Die Bücherei St. Cäcilia bietet verschiedene Outdoor-Aktionen und Spiele zum Ausleihen an. Bei der Pfadfindergemeinschaft der Freien Christengemeinde Mosbach kann man in einer Jurte Stockbrot backen und sich im Schnitzen von Stecken ausprobieren.

Ergänzt wird dieses Angebot durch Geschicklichkeitsspiele und Kegeln. Etwas kniffeliger wird es beim Lesebär, der mit Rätseln zum Lesen und Schreiben vor Ort ist. Gleich nebenan im Unteren Graben geht es auf dem Bungee-Trampolin der Sparkasse "hoch hinaus mit Knax".

Bunt geht es auch dieses Jahr an der Auffahrt zum Kipphan-Parkplatz zu. Mit Spraydosen ausgerüstet (gespendet von der Firma European Aerosols in Haßmersheim) kann man beim Graffiti-Workshop des Vereins "Mikrokosmos – Reallabor Ländlicher Raum" freihändig oder mithilfe von Schablonen eigene kleine Kunstwerke an die Wand sprühen. Auch bei der VHS kann man richtig kreativ werden und kleine Bastelarbeiten anfertigen oder gleich nebenan mit einem Jongleur dessen Kunst selbst ausprobieren. Fantasievoll und märchenhaft geht es in der unteren Fußgängerzone mit Geschichten einer Meerjungfrau weiter.

Auf dem Markt- und Kirchplatz gibt es vom Mehrgenerationenhaus betreute Spieltische und -teppiche, eine T-Wall der AOK, Riesenbauklötze, Hüpfspiele und Tänze mit dem türkischen Elternverein, eine Teddyklinik, Lieblingsbrettspiele mit dem Seniorenbeirat und bei den Obrigheimer Gewichthebern kann man Gewichte schätzen und sich auf der Slackline versuchen. Am Stand der Landeszentrale für politische Bildung wird zum Thema Europa im Großformat gepuzzelt. Im Anschluss an den Wochenmarkt gibt es ab 14 Uhr auf dem Marktplatz einen Fahrparcours der Johannes-Diakonie.

In der Farbgasse laden der Kinderschutzbund und das evangelische Kinder- und Jugendwerk zum Glücksraddrehen und zu vielen verschiedenen Aktions- und Geschicklichkeitsspielen ein. Nebenan im Hospitalhof lautet das Motto der Druckwerkstatt "Drucken, was das Zeug hält", bei dem schnell kleine Kunstwerke entstehen.

Ganz schön bunt und groß geht es auf dem Gartenweg und am Boulevard zu. Hier stehen viele XXL-Spiele, Straßenmalerei, Riesenmikado und durch den Jugendgemeinderat betreute Großspiele wie Wikingerschach und Mölkky auf dem Programm.

Auch die Mosbacher Fachgeschäfte sind aktiv dabei, neben vielen eigenen Spielaktionen können direkt vor dem Geschäft verschiedene Brettspiele, gesponsert von Ravensburger, getestet und ausprobiert werden.

Info: Ein Faltblatt zu "Mosbach spielt" liegt in den Fachgeschäften und in der Tourist Info am Marktplatz aus.