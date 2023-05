Mosbach. (cao/pm) Im ersten Quartal 2023 wurden in Mosbach insgesamt 42 Solaranlagen neu installiert. Das entspricht einem Zuwachs von fünf Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im Dezember 2022. Damit liegt das Wachstum in der Großen Kreisstadt unter dem bundesweiten Durchschnitt (plus 7,7 Prozent), mit Blick auf Baden-Württemberg (plus fünf Prozent) aber genau auf dem Landesschnitt.

