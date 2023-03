In der ersten der zehn Bauphasen entfällt in der Zeit von Montag, 27. März, bis Montag, 24. April, die Bus-Haltestelle ...

"In diesem Zuge werden auch Arbeiten an den nebenliegenden Gehwegen sowie Tiefbauarbeiten an der Versorgungsinfrastruktur durchgeführt", erklärt man aus dem Regierungspräsidium – was die stattliche Baustellendauer erklärt. Ähnlich aufwendige Arbeiten waren im vorgelagerten Bauabschnitt zwischen der Kistner- und der Amthausstraße angefallen, der Anfang 2022 fertiggestellt worden war.

Die am Montag startende Maßnahme zählt zu einem Erneuerungspaket: In einer Gemeinschaftsmaßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Stadtwerke Mosbach und der Stadt Mosbach wird bereits seit September 2021 die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Mosbach (B27) erneuert.

Karlsruhe/Mosbach. (schat) "Der neue Belag ist auf dem Weg" titelte die Rhein-Neckar-Zeitung zu Beginn der vergangenen Woche und im Hinblick auf anstehende Sanierungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen in der Region. Unter diesen findet sich auch die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Mosbach (B27) im Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt Sulzbacher Straße/Amthausstraße und dem Abzweig Wasemweg (Höhe Jet-Tankstelle). Mit der Sanierung dieses Teilstücks, soll nun schon sehr zeitig begonnen werden, am kommenden Montag, 27. März, läuft die rund 1,5 Mio. Euro teure Maßnahme an.

Wie schon beim ersten Bauabschnitt mitsamt durchgängig dreispurigem Ausbau des Teilstücks zwischen Kistner- und Amthausstraße dürften auch die Arbeiten im zweiten Abschnitt zu einigen Behinderungen und Verzögerungen auf der stark frequentierten Durchgangsstraße sorgen. Schließlich erfolgt die Sanierung unter einer halbseitigen Sperrung mit Einbahnstraßenregelung.

Beim Regierungspräsidium Karlsruhe (für Bundes- und Landesstraßen zuständig) läuft die Erneuerung als "Arbeitsstelle längerer Dauer" – veranschlagt sind dafür mehrere Monate, spätestens bis Ende November sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. "Um die Einschränkungen für den Verkehr sowie für die Anliegerinnen und Anlieger zu minimieren, ist der Bauabschnitt zwei in zehn Bauphasen aufgeteilt", erklärt Lilly Börstler aus der Pressestelle des Regierungspräsidiums.

Stadtauswärts wird der Verkehr über die Kistner- und die Hauptstraße umgeleitet (wie schon im ersten Bauabschnitt). Stadteinwärts wird eine Einbahnstraße eingerichtet. Der Zugang zu den Grundstücken werde jederzeit gewährleistet, so das RP, ebenso die Zufahrt zur Waldstadt über eine innerörtliche Umleitung.

In der ersten der zehn Bauphasen entfällt in der Zeit von Montag, 27. März, bis Montag, 24. April, die Bus-Haltestelle "Polizei" in der Amthausstraße in Höhe der Staatsanwaltschaft in Fahrtrichtung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB). Hiervon sind die Buslinien 832, 833, 837 und 841 betroffen. Ersatzweise steht die Haltestelle Friedhof in Höhe des Lidl-Marktes zur Verfügung. Für die Buslinien 828, 833 und 835 wird im Zuge der Sulzbacher Straße vor dem Polizei-Knoten eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

"Die Verkehrsführung während der Bauzeit wurde mit der Verkehrspolizei und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt. Grundlage sind die vorgeschriebenen Arbeits- und Sicherheitsvorschriften sowohl für die Arbeitenden vor Ort als auch für die Verkehrsteilnehmenden im Straßen- und Baubereich", erklärt die stellvertretende RP-Pressesprecherin Lilly Börstler. Über die weiteren Arbeiten wolle man jeweils gesondert informieren, bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger aber bereits jetzt für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Die wird es mit Sicherheit geben, was allein schon die hohe Verkehrsfrequenz auf der Bundesstraße bedingt. In den kommenden Wochen und Monaten sollte man also (noch) ein wenig mehr Zeit für den Weg durch Mosbach einplanen. Vor allem aus der Mitte in Richtung Osten ist aufgrund der Umleitung mit Verzögerungen zu rechnen.