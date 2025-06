Von Klaus P. Hunzinger

Mosbach. Das Thema Wohnungsbau und Wohnraumnot steht in vielen Städten und Gemeinden ganz oben auf der politischen Agenda. Hohe Baupreise und eine stagnierende Wirtschaft sorgen in Verbindung mit bürokratischen Hürden für eine geringe Bereitschaft, neuen Wohnraum zu schaffen oder leer stehende Wohnungen nach einer Sanierung auf den Markt zu bringen.

In dieser Situation sollte doch die Landeseinrichtung "Kompetenzzentrum Wohnen BW" mit diversen Fördermöglichkeiten für Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum eine willkommene Initiative sein. Aber: Keine einzige Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis nutzt dieses Förderinstrument aktuell.

Die "Wohnraumoffensive BW", so verkündete es das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen auf seiner Homepage, setze neue Impulse für mehr bezahlbaren und sozial gemischten Wohnraum im Land. Städte und Gemeinden würden bei einer aktiven Bodenpolitik unterstützt, und es werde innovatives Planen und Bauen gefördert.

Um diese Ziele zu erreichen, wird den Kommunen ein ganzer Instrumentenkasten angeboten, unter anderem mit diversen Prämien vom Land:

> Prämie für die Aktivierung von leer stehendem Wohnraum – Wiedervermietungsprämie: Durch Beratung und Vermittlung sollen Kommunen leer stehenden Wohnraum aktivieren. Bei Erfolg gibt es als Prämie zwei Netto-Monatskaltmieten vom Land, höchstens 2000 Euro je Wohnung.

> Prämie für die Aktivierung von umgenutztem Wohnraum – Beratungsprämie: Durch Beratung und Vermittlung sollen Kommunen Eigentümer von Einfamilienhäusern oder Nichtwohngebäuden für eine "effiziente Flächennutzung sensibilisieren", z. B. Teilung und Umbau von Einfamilienhäusern.

Stichwort: Nachverdichtung im Bestand. Allerdings muss bei der Beratung ein in der Architektenkammer eingetragener Architekt involviert sein. Als Prämie winken der Kommune 400 Euro pro Beratung.

> Prämie für die Initiierung von Wohnungswechseln in untergenutztem Wohnraum – Wohnflächenbonus BW: Durch Aktivitäten der Kommune soll ein freiwilliger Wechsel von einer großen in eine kleinere Wohnung angestoßen werden. Die Wohnung muss mindestens 15 Quadratmeter kleiner sein, dann gibt es im Erfolgsfall 3000 Euro Grundprämie. Für jeden Quadratmeter mehr legt das Land Baden-Württemberg 100 Euro drauf (bis maximal 7500 Euro).

Um in den Genuss der Prämien zu kommen, muss jeweils ein Förderantrag mit entsprechenden Unterlagen bei der Bewilligungsstelle, der Landsiedlung Baden-Württemberg, eingereicht werden.

Die Landsiedlung Baden-Württemberg, ein gemeinnütziges Siedlungsunternehmen des Landes mit der Aufgabe, die "Lebensverhältnisse in Baden-Württemberg, insbesondere in ländlich geprägten Gebieten, nachhaltig zu verbessern", hat noch ein weiteres Instrument zur Wohnraumförderung im Werkzeugkasten: den Grundstücksfonds.

Für finanziell klamme Gemeinden, die Grundstücke für neue Bauplätze erwerben möchten, tritt die Landsiedlung als Zwischenerwerber auf. Konkret heißt das, das Land kauft zunächst die zum Erwerb stehenden Grundstücke und hält diese für einen vereinbarten Zeitraum von höchstens fünf Jahren im Grundstücksfonds.

In diesem Zeitraum kann die Kommune aktiv werden, um auf dem Grundstück bezahlbaren Wohnraum zu realisieren. Das Angebot ist für die Kommune kostenfrei.

Im ganzen Land nutzen nach Auskunft der Landsiedlung Städte und auch kleine Kommunen die Angebote aus dem Kompetenzzentrum wohnen, nur bisher aus dem Neckar-Odenwald-Kreis keine.

Auch der Grundstücksfonds erfreut sich im Land steigender Nachfrage: Bis Mai 2025 seien bereits mehr Erstanfragen eingegangen als im ganzen Jahr 2024. Seit dem Start vor fünf Jahren wurden landesweit allerdings Anfragen von nur 127 Kommunen bearbeitet.

Da stellt sich die Frage, ob das Angebot des Kompetenzzentrums Wohnen nicht attraktiv oder zu wenig bekannt ist. Auf Anfrage bei der Stadt Mosbach antwortete Pressesprecher Julian Ruf, dass die Stadt die Angebote des Kompetenzzentrums Wohnen bislang aus verschiedenen Gründen nicht in Anspruch genommen habe.

Zentraler Grund sei, dass es im Stadtgebiet Mosbachs kaum nennenswerten ungenutzten oder leer stehenden Wohnraum gebe, der durch Intervenieren der Stadtverwaltung wieder nutzbar gemacht werden könnte.

In Mosbach, auch bedingt durch die DHBW mit Tausenden Studierenden, werde ein großer Teil des Wohnraums genutzt. Oftmals bleibe dieser Wohnraum auch in Familienhand und werde an die nachfolgende Generation vererbt.

Zudem gebe es in Mosbach aufgrund seiner räumlichen Lage vergleichsweise wenig Entwicklungspotenzial für neue Bauflächen. Mosbach sei weitgehend von Schutzgebieten und Wald umgeben.

Zudem bestehe ein Großteil des Angebots des Kompetenzzentrums aus Beratungsleistungen. Mosbach verfüge als Große Kreisstadt über gut aufgestellte Ämter für Stadtplanung, Baurecht und Liegenschaften, weshalb aktuell die Beratungsleistungen des Kompetenzzentrums von der Stadt noch nicht in Anspruch genommen worden seien. "Das schließt nicht aus, dass die Stadt Mosbach die zum Teil noch recht neuen Beratungsangebote des Kompetenzzentrums in Zukunft wahrnimmt", so Pressesprecher Ruf.

Das könnte durchaus möglich sein, denn am 3. Juli lädt die Wohnraumoffensive BW "kommunale Praktikerinnen und Praktiker" zur zweiten "Informations- und Vernetzungsveranstaltung" nach Heidelberg ein, um das Programm und sein Instrumentarium bekannter zu machen.

Nach Auskunft der Landsiedlung haben sich aus dem Neckar-Odenwald-Kreis aus zwei Kommunen Vertreter zu der Veranstaltung angemeldet: Mosbach und Waldbrunn.

Info: www.wohnraumoffensive-bw.de