Mosbach. "Bei dem Begriff Wohnen denken die meisten vielleicht an ein gemütliches Zuhause." Dies ist der erste Satz einer Arbeit von Leila Balzer und Felix Bönig. Die beiden Schüler des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) dachten bei diesem Begriff an ein sicher wenig gemütliches Zuhause: ein Flüchtlingslager. Die beiden Zehntklässler beteiligen sich mit ihrem Beitrag am 28. Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten und der Körber-Stiftung; sie stellen dabei die Frage: "Das Flüchtlingslager Neckarzimmern – eine neue Heimat?"

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Bei dem Begriff Wohnen denken die meisten vielleicht an ein gemütliches Zuhause." Dies ist der erste Satz einer Arbeit von Leila Balzer und Felix Bönig. Die beiden Schüler des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) dachten bei diesem Begriff an ein sicher wenig gemütliches Zuhause: ein Flüchtlingslager. Die beiden Zehntklässler beteiligen sich mit ihrem Beitrag am 28. Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten und der Körber-Stiftung; sie stellen dabei die Frage: "Das Flüchtlingslager Neckarzimmern – eine neue Heimat?"

Noah Möhrer aus der 9b nähert sich dem KZ Neckarelz mit der Frage "Kann man in einem KZ überhaupt ‚wohnen‘?", und auch Sophie Lotov und Emilie Bauer haben sich einem schwierigen Thema gewidmet, indem sie untersuchten, wie Sinti und Roma lebten. Mitunter war es nicht mal das Dach über dem Kopf. "Sinti und Roma hatten nicht mal die Chance, eine Wohnung zu wählen", fanden die beiden Abiturientinnen bei ihren Recherchen heraus.

"Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte" steht 2023 über dem Geschichtswettbewerb, der bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte wecken möchte. Seit 2011 beteiligt sich die Geschichts-AG des NKG an dem Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet.

Die Leiterin der AG, Christine Eggers, konnte anlässlich der Präsentation der NKG-Beiträge – die in der Aula wie bei einem Museumsrundgang angeordnet waren – sogar einen Rekord vermelden: "Vor zwölf Jahren haben wir mit zehn Kindern vier Beiträge eingereicht, in diesem Jahr haben 35 Kinder mitgemacht, 30 durchgehalten, und wir haben 20 Beiträge eingereicht." Welche davon Preise ergattern werden, das werde sich auf Landesebene im Juni zeigen; im November zeichne Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bundessieger aus. "Die Konkurrenz ist hart." Die Zahlen auf der Homepage des Wettbewerbs zeigen es: 1655 Beiträge von 5500 Schülern.

Eggers versteht die Präsentation der 20 Beiträge vor allem als "Danke-Party für alle, die uns unterstützt haben". Etliche waren in die Lerninsel des NKG gekommen, viele davon haben zum wiederholten Male dazu beigetragen, dass die Jungen und Mädchen bei ihren Forschungen zur heimischen Historie vorankamen – als Zeitzeugen, als Museumsleiter, als Archivare, Vereinsaktive oder Gedenkstättenleiterin.

Mit Michael Kretz war ein Zeitzeuge besonderer Art dabei. Schulleiter Jochen Herkert hieß den 100-jährigen einstigen Hausmeister des NKG willkommen. Zwar hatten Julius Müller und Amarantha Michel für ihren Wettbewerbsbeitrag über die Siedlung Masseldorn den Hochbetagten aus organisatorischen Gründen nicht interviewen können. Kretz’ Anwesenheit bei der Präsentation signalisierte jedoch, dass das Interesse wechselseitig ist. Warum der Hausmeister früher im NKG wohnte, das untersuchten die Siebtklässler Jonathan Harsch und Moritz Leiblein.

Oftmals – das erfährt man beim "Museumsrundgang" – ist es nicht leicht gewesen, zur Geschichte eines Gebäudes, eines Lagers, eines Stadtteils oder eines Jugenddorfs Dokumente zu finden, zu erschließen und einzuordnen. Glücklich, wer dabei auf die Unterstützung eines Profis wie Dr. Albrecht Ernst zählen konnte.

Nele Schilling erging es so. Sie hat die Geschichte ihres Heimathauses in Neckarkatzenbach untersucht. Sie habe sich, leitet die 16-Jährige ihren (mittlerweile dritten) Geschichtswettbewerb-Beitrag ein, schon oft gefragt, welche Geschichte hinter diesen ganzen Häusern stecken mag. Sie kennt sie nun und stellt am Ende ihrer Arbeit fest: "Häuser sind mehr als nur ein Ort zum Wohnen. Sie erzählen Geschichten, die man erst richtig entdeckt, wenn man sich tiefer damit befasst." Das hätte auch der Bundespräsident kaum besser formulieren können.

Berührend ist, wie Ethem Metin von den Wohn- und Lebensbedingungen eines Gastarbeiters in Neckargerach wie auch von dessen Leben in der Türkei erzählt. Der Achtklässler, der selbst erst seit zwei Jahren Deutsch lernt, kann die Anfangsschwierigkeiten von Saim Dalkiliç verstehen. Er schreibt: "Er beschwert sich nicht darüber weil seine Eltern arm für ein grossere haus zu mieten." Christine Eggers hat Ethems Text ganz bewusst so belassen, wie er war.

Eine besondere Lebensform hat sich Lucy Weber mit der "Klinge" vorgenommen; ihr zusammengetragenes Wissen hat die Achtklässlerin auf 50 Seiten zusammengefasst, an der Pinnwand hinter ihrem Stand in der Aula zeigen an die 50 Fotos, wie es ist, wenn ein "Dorf Gemeinschaft schafft". Die erst zwölfjährige Sophia Gragert hat sich dem Mosbacher "Tiny House" Kickelhain zugewandt, mit Museumsleiter Stefan Müller darüber gesprochen und auch kritische Fragen gestellt, wie Eggers weiß. Auf der anderen Seite steht das Leben in einer Villa, der Villa Hübner, das Paula Fritz untersucht hat.

20 Beiträge von mehr als 30 Schülern spannen den Bogen von den Römern über mittelalterliches Wohnen in einer Burg bis zum "revolutionären Stadtteil Waldstadt", das in den 1960er-Jahren entstandene Demonstrativ-Bauprojekt des Bundes oberhalb von Mosbach. Dass das Wohnen nicht im Parterre aufhört, wird mit dem Beitrag von Theresa Schneider und Salomé Thomas deutlich, der sich der Kanalisation Mosbachs widmet. Nicht einmal, wo der feste Boden unter den Füßen endet, hört das Wohnen auf; Sarah Lücke und Lisa Weber fanden heraus, wie man auf einem Neckarschiff wohnt.