Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Hallo Nikolaus!" Der Bub auf der Rathaustreppe winkte dem Mann in Rot in der Fußgängerzone zu. Weder der noch das Pferdegespann waren kaum in der Menschenmenge auszumachen, die sich am zweiten Adventssonntag am Mosbacher Marktplatz versammelt hatte.

Zum zweiten Mal sollten Geschenke bevorzugt an Kinder verteilt werden, die behindert,