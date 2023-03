Das Gedicht muss kein Event sein, sondern der Poetry Slam ist ein Event. Das Gedicht – oder besser: das gesprochene Wort – kann durch einen Vortrag noch ganz anders wirken. Was auf dieser Bühne passiert, ist eine Wechselwirkung mit dem Publikum. Obwohl es "Poetry Slam" heißt, gibt es so viel mehr: schauspielerische Elemente, Reaktionen des Publikums und womöglich sogar Interaktion. Das passiert zu Hause nicht, wenn man etwas still liest.

Mosbach. Der Poetry Slam ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender des fideljo. Am kommenden Mittwoch, 15. Februar, geht es auf der Bühne wieder um Poesie im weitesten Sinne. Moderator Daniel Wagner lebt in Heidelberg, wo er einst studierte. Im Jahr 2007 begann er, zu slammen, und ist inzwischen Rekord-Finalist bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. In Mosbach tritt er als Moderator in Erscheinung. Seit mehr als zehn Jahren leitete er auch Workshops in Schulen. Im RNZ-Interview berichtet er, was ein Poetry Slam ist, was ihn besonders macht, und warum der Chatbot die Poeten nicht ersetzen wird.

Von Stephanie Kern

Könnten Sie kurz erklären, was ein Poetry Slam ist?

Poetry Slam ist ein Dichterwettbewerb. Wobei "Dichter" in dem Fall ein sehr weit gefasster Begriff ist. Eigentlich ist es ein Bühnenliteraturwettbewerb, bei dem es um das gesprochene Wort geht. Und dabei ist alles erlaubt: Es kann tiefgründig sein, es kann lustig sein. Und es ist auch ein Wettbewerb, es gibt einen Gewinner, der durch den Applaus ermittelt wird.

Wie sind Sie denn zum Poetry Slam gekommen?

Ich habe schon immer gerne — auch für private Anlässe – geschrieben und wurde dann auf Poetry Slam aufmerksam gemacht, nachdem ich ein selbstverfasstes Gedicht auf einer studentischen Weihnachtsfeier vortragen hatte. Das war bereits vor 15 Jahren, als ich frisch nach Heidelberg gezogen war.

Muss Literatur, müssen Gedichte denn in so einem Rahmen präsentiert werden? Können sie denn nicht mehr für sich alleine stehen?

Das Gedicht muss kein Event sein, sondern der Poetry Slam ist ein Event. Das Gedicht – oder besser: das gesprochene Wort – kann durch einen Vortrag noch ganz anders wirken. Was auf dieser Bühne passiert, ist eine Wechselwirkung mit dem Publikum. Obwohl es "Poetry Slam" heißt, gibt es so viel mehr: schauspielerische Elemente, Reaktionen des Publikums und womöglich sogar Interaktion. Das passiert zu Hause nicht, wenn man etwas still liest.

Und wie kam der Poetry Slam nach Mosbach?

Die Idee kam von Christoph Platzer, der den Slam in Mosbach auch heute noch organisiert. Da waren sofort sehr viele Zuschauer und eine wirklich gute Stimmung. Dann kam leider der Knick durch die Corona-Pandemie, davor waren die Slams nahezu ausverkauft. Im September musste er nun wegen zu wenig verkaufter Karten abgesagt werden.

Und wie steht es um den Poetry Slam in Deutschland ganz allgemein?

Es gibt eine große Poetry-Slam-Szene in Deutschland. Das Format ist beliebt, weil es abwechslungsreich ist und alles auf der Bühne passiert, was gesprochenes Wort ist. Am Ende gibt es dann noch eine Abstimmung, die natürlich eher symbolischer Natur ist. Aber trotzdem: Die Zuschauer können ganz unmittelbar ihre eigene Meinung äußern. Aber Corona hat natürlich für einen Einschnitt gesorgt. Ich würde sagen, etwa die Hälfte der Veranstaltungen hat sich erholt, ein Teil ist gerade dabei, sich zu erholen. Aber es gibt auch Veranstaltungen, die sich nicht erholen konnten.

Was wünscht man sich denn von einem Slam-Publikum?

Für ruhigere Texte natürlich ein aufmerksames Publikum und Totenstille; für die lustigen Elemente wünscht man sich ein Publikum, das dabei ist, mitmacht, reagiert, indem es lacht und applaudiert. Und das alles war das Mosbacher Publikum, ein Publikum von dem man als Künstler träumt. Auch weil es beim Alter immer sehr gemischt war. Deswegen lade ich auch guten Gewissens die besten Poetry-Slammer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum ins fideljo ein: Hier ist ein Publikum, das ihre Kunst schätzt und würdigt!

Auf wen kann man sich am 15. Februar denn freuen?

Auf Skog Ogvan zum Beispiel, er ist mehrfacher thüringischer Poetry-Slam-Meister, oder auch auf Pauline Puhze aus Frankfurt. Zudem kommen Elias Raatz und Richard König aus Tübingen. Als Special Guest kommt der Mannheimer Singer-Songwriter Karl Karspers mit seiner Band. Alleine für diesen Auftritt lohnt es sich schon, zu kommen.

Der Chatbot GPT kann Texte schreiben – und zwar auf hohem Niveau. Werden echte Slammer jetzt überflüssig?

Beim Poetry Slam im fideljo im vergangenen Jahr hatten wir einen Slammer, der einen Bot so programmiert hat und mit dem Publikum zusammen ein Gedicht hat entstehen lassen. Es war witzig und auch verblüffend, was da rauskam. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass wir überflüssig werden. Künstliche Intelligenz ist schon sehr weit, aber künstliche Gefühle nicht. Bei Poesie oder Comedy ist der Mensch doch noch sehr wertvoll. Und wenn man es weiterdenkt, müsste man ja auch das Publikum gegen KI austauschen: Dann lesen Roboter Robotern Gedichte vor. Eine absurde Vorstellung.