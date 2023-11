Mosbach. (cao/stm) Fassaden öffentlicher, kirchlicher, gewerblicher und privater Gebäude dürfen in Baden-Württemberg nicht mehr beziehungsweise nur noch eingeschränkt beleuchtet werden. Laternen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen müssen außerdem nach dem Stand der Technik insektenfreundlich errichtet oder bis 2030 umgerüstet sein. So schreibt es das Naturschutzgesetz des Landes vor.

