Mosbach. (schat) Noch ehe sich der Mosbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an die Abarbeitung der langen Tagesordnung machte (wir berichteten bereits), bat Oberbürgermeister Julian Stipp in der Alten Mälzerei um einen gemeinsamen Moment der Stille.

Gedacht wurde des Gründungsmitglieds des Stadtseniorenrats Walter Spohn, der am vergangenen Samstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Besonders verdient gemacht hat sich Spohn nicht nur um das Seniorengremium, sondern vor allem auch um die Pflege der Städtepartnerschaften – und natürlich um "seine" Feuerwehr.

Walter Spohn war von 1980 bis zu seinem rentenbedingten Ausscheiden im Oktober 2002 als Techniker in der Hochbauabteilung der Stadt Mosbach tätig. Geschätzt war er dort aufgrund seines Engagements, seines Fachwissens und seiner Tatkraft. Vielfältig brachte er sich zudem ehrenamtlich ein. Die Freundschaften zu Mosbachs Partnerstädten Pesthidegkut und Lymington lagen ihm besonders am Herzen.

Über 65 Jahre lang war Walter Spohn auch aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach, absolvierte unzählige Aus- und Fortbildungen, übernahm bereitwillig Führungsverantwortung. 17 Jahre führte er mit Herz und Leidenschaft, Pflichtbewusstsein und Hilfsbereitschaft als Kommandant die Wehr an, 2004 wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt. Nach seinem Übertritt in die Altersabteilung stand er den Kameradinnen und Kameraden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. In der Großen Kreisstadt wird man dem geschätzten wie beliebten Mosbacher Walter Spohn, der zwei Töchter mit Familien hinterlässt, ein ehrendes Andenken bewahren.