Mosbach. (cao) "Landarzt verzweifelt gesucht", titelte die RNZ Ende 2020. Und selbst ein Auftritt in der Landesschau führte Dr. Olaf Zajgla seinerzeit nicht zum Erfolg, einen Nachfolger für seine Hausarztpraxis in der Waldstadt zu finden. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand vor rund anderthalb Jahren erlitt das Quartier einen herben Verlust, was die medizinische Nahversorgung anging.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote