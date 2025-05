Mosbach. (ly) Voll Dankbarkeit kann sie auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Anni Roos, geb. Jindra, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Vom Böhmerwald in den Odenwald führte ihr Lebensweg, der in kargen Verhältnissen in einem südböhmischen Dorf begann und nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Vertreibung ins russisch besetzte Österreich und dann per Viehwaggon nach Deutschland brachte.