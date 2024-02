Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es geht besser aus als gedacht, aber das war zuletzt ohnehin schon absehbar. Der vorläufige Jahresabschluss, den Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Mälzerei für den Haushalt der Großen Kreisstadt und das Jahr 2023 vorstellte, fällt positiv aus. Unter dem Strich steht im Ergebnishaushalt ein Plus von