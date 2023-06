Von Heiko Schattauer

Mosbach. Für die einen ist sie schon so etwas wie Gewohnheit, die anderen regen sich immer noch regelmäßig auf, wenn sie in der Stoßzeitenschlange stehen. Die Rede ist von der Langzeitbaustelle in Mosbachs Ortsdurchfahrt, die seit Ende März und noch bis in den Herbst hinein für Umleitungen und Behinderungen sorgt bzw. sorgen wird. Umfangreich saniert