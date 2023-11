Mosbach. (RNZ) "A Kind of Magic" – das ist nicht nur der Titel des berühmten Queen-Songs und der Soundtrack zum legendären Film "Highlander", sondern wohl auch eine passende Beschreibung für das, was die Besucherinnen und Besucher am Freitag ab 20 Uhr in der Alten Mälzerei erwartet. The Bohemians präsentieren in "A Night of Queen" die größten Hits der großen Band. Und wollen dabei eine Show liefern, die einen "wahrhaftig an Wiedergeburt" glauben lässt.

Wir spulen kurz zurück: Das Jahresende 1991 ist für viele Musikfans tragisch: Queen-Frontman Freddie Mercury, einer der charismatischsten Rocksänger aller Zeiten, ist tot. Doch die Musik der Band lebt weiter, und Hits wie "We Are the Champions", "Radio Ga Ga", "The Show Must Go On" und viele andere sind bis zum heutigen Tag die meistgespielten Radiosongs rund um den Erdball. Im vergangenen Jahr erschien sogar ein neuer Queen-Song. "Face It All Alone" war ursprünglich für "The Miracle" aufgenommen worden, aber dann doch nicht ins Album aufgenommen worden.

Was seit dem Tod Mercurys fehlte, ist das Live-Gefühl, das echte Erleben der unglaublichen Bühnenpräsenz des Sängers mit der besonderen Stimme. Die britische Tributeband The Bohemians hat sich zum Ziel gesetzt, den Mythos der legendären Band in einer fulminanten Bühnenshow aufleben zu lassen. In Mosbach will man morgen gemeinsam mit Queenfans eine solche Wiederbelebung zelebrieren. Rob Comber als Freddie Mercury, Christopher Gregory als Brian May, Dan Church als Roger Taylor und Kevin Goodwin als John Deacon stehen jedenfalls für eine majestätisch-magische Show, die Queen ganz nahekommt.

Die Produzenten haben dabei nicht an aufwendigen Kostümen und Showeffekten gespart, sodass sich die Besucher für einen Abend zurück in die goldenen Zeiten der Rockmusik zurückversetzt fühlen können.

Jackie Smith, seit über 30 Jahren Vorsitzende des offiziellen Queen-Fanclubs urteilte: "Die beste Queen-Tributeshow, die man je sehen wird." Und selbst Queen-Gitarrist Brian May äußerte sich schon ähnlich begeistert: "Danke Jungs, einfach brillant."

Info: Karten für "A Night of Queen" gibt es u. a. in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach.