Mosbach. (rul) Ausverkauft war das Kultur- und Begegnungszentrum fideljo beim Auftritt der Mosbacher Band "The Bautzy’s" am vergangenen Samstagabend. Die seit 60 Jahren aktive Band benötigt schon fast keine Werbung mehr, eine treue Fangemeinschaft findet stets den Weg zu ihren Auftritten. Sie finden dort die Musik, gespielt von Könnern der Rock- und Beatszene, die sie mögen und oft aus der eigenen Jugendzeit kennen und lieben. Kaum hatten sie "Let’s Have a Party" von Wanda Jackson angestimmt, toll gesungen von Sängerin Franziska (Franzi) Banholzer, füllte sich die Tanzfläche, und das blieb den ganzen Abend so.

Die Gründungsmitglieder Hartmut Landhäußer, Rudolf Hörner und Richard Leutz sind heute noch dabei. Mitgründer und Namensgeber Heinz Gottmann ist zwar ausgeschieden, doch Landhäußer holte ihn im fideljo auf die Bühne und überreichte ihm unter dem Beifall des Publikums ein Präsent als Dank für seinen Einsatz für die Band.

"Ich wünsche euch noch zehn bis 15 Jahre Freude an dieser Musik, und dann spielen wir im Altersheim weiter", rief Gottmann seinen Freunden zu. Gottmann verriet auch, wie es zu dem Bandnamen kam: "Ich war jung verliebt in meine heutige Frau, und die hatte den lustigen Beinamen Bautz. Bei der nächsten Bandprobe sagte ich den Freunden: ,Wir heißen The Bautzy’s’, und der Name blieb bis heute".

Mit Neumitglied Hannes Keil traten die Bautzy’s im fideljo auf. Der exzellente Gitarrist fügte sich nahtlos ein und zeigte auch gleich sein Können. Das Repertoire der Band reicht von den Beatles über die Rolling Stones, Kings, Hollies, Animals, Elvis Presley, Bill Halley, Chuck Berry, Peter Maffay, Drafi Deutscher, Eric Clapton, Bryan Adams, Eagles, Janis Joplin, Tina Turner, Amy Winehouse, Simon & Garfunkel bis hin zu Joe Cocker. Das Publikum hatte genau das wieder gehört und danach getanzt, weswegen sie gekommen waren, und erlebten einen tollen Samstagabend im fideljo.