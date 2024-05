Mosbach. (schat) Im Helikopter, beim virtuellen Feuerlöschen, im Bagger oder beim Bullenreiten – auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne ließ sich beim Tag der offenen Tür von Bundesverband Rettungshunde (BRH) und Training Center Retten und Helfen (TCRH) am Sonntag viel entdecken und ausprobieren. An rund 50 Stationen konnten sich Besucherinnen und Besucher auf dem weitläufigen Areal zudem darüber informieren, wie im Fall der Fälle – auch mit Unterstützung auf vier Beinen – schnelle Hilfe geleistet werden kann und welche technischen Hilfsmittel dabei zum Einsatz kommen. Rund 1500 Interessierte nutzten die Gelegenheit zum intensiven Einblick in die vielschichtige Welt des Rettens und Helfens.

Neben zahlreichen Blaulichtorganisationen war auch die Rhein-Neckar-Zeitung vor Ort präsent, lieferte per Sofortbildkamera kleine Erinnerungen an den erlebnisreichen Tag am Hardberg. Wer dem RNZ-Maskottchen Klaro aufmerksam folgte, kam zudem schnell zum Lösungssatz "Schneller schlauer mit der Rhein-Neckar-Zeitung", der zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigte. Die Preise wurden nun gestern in der Redaktion ausgelost: Jeweils ein Gutschein des Bike-Centers Mosbach über 100 Euro geht an die Losnummern 170, 153 und 92; je ein Gutschein über 50 Euro von Mosbach Aktiv an die Losnummern 115, 9 und 5; für 25 bei Kindlers Buchhandlung in Mosbach einkaufen dürfen die Besitzer der Losnummern 157 und 158, das Grillset "Nero" von der RNZ (im Wert von 135 Euro) geht an die Losnummer 53. Uhrenmodelle von "Police" und "Timberland" aus dem Uhren- und Schmuckhaus Grimm Mosbach sind für die Losnummern 24 und 120 reserviert.

Info: Alle Gewinne können in der Geschäftsstelle der RNZ im Gartenweg in Mosbach abgeholt werden.