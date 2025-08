Von Sebastian Schuch

Mosbach. Nur noch gut eineinhalb Monate sind es bis zum Comeback des Stadtlaufs in Mosbach. Nach zwei Jahren Verschnaufpause stehen in der Altstadt am Samstag, 27. September, wieder Hunderte Läufer aller Altersklassen am Start. Die Freude über die Rückkehr ist groß, die Anmeldung bereits möglich.

Obwohl drei Jahre vergangen sind, ändert sich