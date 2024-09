Mosbach. (RNZ/stm) Auch die Große Kreisstadt macht mit bei der "Fairen Woche", die eigentlich den Plural im Namen tragen müsste: Nach dem offiziellen Startschuss am Freitag läuft die Aktion bis Ende September und trägt dieses Jahr das Motto "Fair. Und kein Grad mehr".

Konkret geht es um die Fragen, wie sich die Klimakrise auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Produzentinnen und Produzenten des Globalen Südens auswirkt und welchen Beitrag der Faire Handel zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit leistet. Die Stadt Mosbach hat für die Faire Woche verschiedene Veranstaltungen geplant, um die Öffentlichkeit einzubinden und um weitere Schritte auf dem Weg der Bewerbung zur Fairtrade-Town zu gehen.

Die Stadt Mosbach beteiligt sich an der Handy-Aktion Baden-Württemberg. Alte Mobiltelefone können in den Verwaltungsstellen Lohrbach, Neckarelz, Reichenbuch und Sattelbach sowie im Verwaltungsbau, im Technischen Rathaus und in der Mediathek abgegeben werden. Passend dazu gibt es in der Mosbacher Mediathek eine Ausstellung zum Thema nachhaltiger Umgang mit Handys, die im Zeitraum der Fairen Woche stattfindet. Anhand eines Handy-Parcours kann man sich über den nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen und über konkrete Lösungen informieren.

Bis einschließlich 29. September beteiligt sich die Brasserie in der Alten Mälzerei mit einem speziellen Speisekarteneinleger mit fairen und regionalen Produkten. Im gleichen Zeitraum veranstaltet der Weltladen Mosbach als Mitglied des Steuerungskreises Fairtrade-Town ein Schokoladenquiz.

Zudem wird im Aktionszeitraum die Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler des Auguste-Pattberg-Gymnasiums um eine faire Dessertauswahl des fideljo der Johannes-Diakonie erweitert.

Die Studierenden der DHBW Mosbach veranstalten am Dienstag, 17. September, von 16 bis 19 Uhr im Rathaussaal eine Kleidertauschbörse. Dort können bis zu fünf gut erhaltene Kleidungsstücke mitgebracht und dafür andere Kleidungsstücke mitgenommen werden. Gerne kann auch nur etwas abgegeben oder nur etwas mitgenommen werden. Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden.

Zusätzlich präsentiert die Stadt Mosbach im Foyer des Rathaussaals eine Ausstellung zum Thema "Verantwortungsbewusste Textilproduktion", in der über globale textile Produktionsketten und Handlungsoptionen für eine nachhaltige Herstellung und verantwortungsvollen Konsum informiert wird. Zudem werden fair hergestellte Getränke angeboten.

Die katholische Kirchengemeinde Mose lädt am 22. September um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst zur Fairen Woche in die Kirche St. Cäcilia ein, der vom Arbeitskreis "fair-nah-logisch" mitgestaltet wird. Der Weltladen, der Stadtseniorenrat und die Stadt Mosbach laden am 25. September von 14 bis 17 Uhr zum Herbstkonzert des Stadtseniorenrats in der Alten Mälzerei. Dort wird es einen Infostand zum Thema Fairer Handel, speziell zum Thema Kaffee und Kakao, geben.

Als Mitglieder des Steuerungskreises Fairtrade-Town Mosbach organisiert der Weltladen Mosbach in Kooperation mit dem Stadtseniorenrat und dem Verein Mona Lisa am 26. September um 9.30 Uhr ein faires Frühstück in der alten Schulturnhalle. Dort werden faire, regionale und Bio-Produkte und Informationen zum Thema "Kaffee, Kakao und die Börse" angeboten. Eine Voranmeldung ist erwünscht, jedoch nicht notwendig. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

Die VHS Mosbach veranstaltet am 28. September von 14 bis 18 Uhr einen Upcycling-Kurs. Hier können alle mitmachen, die beispielsweise ein Kleidungsstück umgestalten und neue Unikate entstehen lassen wollen. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei; eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Auch beim Upcycling-Kurs informieren die Workshop-Leiterin und eine Ausstellung über verantwortungsbewusste Textilproduktion.