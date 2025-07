Mosbach. (RNZ) In die Alte Mälzerei verlegt werden die beiden heutigen Veranstaltungen "Robin Hood" (Beginn 17 Uhr) und "Was ihr wollt" (Beginn 20.30 Uhr). Der Grund für die Verlegung ist die aktuelle Wetterlage. Der Beginn von "Robin Hood" ist um 17 Uhr, von "Was ihr wollt" um 20.30 Uhr.

Update: Dienstag, 22. Juli 2025, 14.15 Uhr

Mosbach. (stm) Auch in diesem Jahr soll der Mosbacher Sommer zu einem Highlight für Kinder und Familien werden. Mit einer Vielzahl an Veranstaltungen bietet die Stadt Mosbach ein abwechslungsreiches Programm voller Bewegung, Kreativität, Theater und Musik. Ob spannendes Puppenspiel, lebendige Theaterabenteuer oder fröhliche Kinderdisco – hier ist für jeden kleinen und großen Geschmack etwas dabei.

Den Auftakt macht das beliebte "SpielBlüten Spielefest" am Sonntag, 20. Juli, von 14 bis 18 Uhr im Kleinen Elzpark. Für vier Euro pro Person oder zehn Euro pro Familie erwartet die Besucher ein Nachmittag voller Action, Spaß und Kreativität: Der "Spieldrache" vom Spielmobil Freiburg bringt Großspiele und seine riesige Wellenrutsche mit.

Riesenbauklötze und auch die Entdeckungskisten von "Ein schöner Ort" laden zum fantasievollen Spielen ein. Die Jugendfeuerwehr Mosbach und die DLRG sorgen mit ihren Wasseraktionen für Abkühlung, und auch Kinderschminken, Kreativstationen und Hüpfburgen dürfen nicht fehlen.

Am Dienstag, 22. Juli, lädt die Badische Landesbühne zur Freilichtaufführung des Theaterstücks "Robin Hood". In einer spannenden Neuinterpretation steht diesmal eine Heldin im Mittelpunkt, die sich mutig gegen Ungerechtigkeit stellt. Das Abenteuer dauert 75 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr.

Am Donnerstag, 7. August, bringt das Figurentheater Köln den Kinderbuchklassiker "Der Grüffelo" auf die Bühne. Im lauschigen Hospitalhof erleben Kinder ab vier Jahren die fantasievolle Geschichte über eine clevere Maus, die sich mit einem erfundenen Monster gegen Gefahren behauptet. Das Puppenspiel dauert etwa 45 Minuten und beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr.

Mit viel Witz und einem etwas anderen Drachen gastiert das "marotte FigurenTheater" am Donnerstag, 28. August, mit "Furzipups, der Knatterdrache" nach dem gleichnamigen Buch von Kai Lüftner in Mosbach. Im Hospitalhof sorgen gleich zwei Vorstellungen (um 14 und um 16 Uhr, Einlass jeweils 30 Minuten vorher) für Puppenspielspaß für Kinder ab drei Jahren.

Zum Abschluss der diesjährigen Veranstaltungen für das junge Publikum wird es musikalisch: Am Freitag, 5. September, lädt Volker Rosin, der "König der Kinderdisco", zur "Tierischen Kinderdisco" in den Burggraben Neckarelz ein (Einlass ab 15.30 Uhr, Beginn 16 Uhr, Dauer ca. 50 Minuten). Seine bekannten Hits wie "Hoppelhase Hans" oder "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" werden sicherlich wieder für ausgelassene Stimmung bei Groß und Klein sorgen.

Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen "Robin Hood", "Der Grüffelo", "Furzipups, der Knatterdrache" und das Konzert von Volker Rosin" in die Alte Mälzerei verlegt.

Info: Das Programmheft zum Mosbacher Sommer ist in der Tourist Information und in den Einzelhandelsgeschäften sowie online unter www.mosbach.de erhältlich. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Info, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.resevix.de.