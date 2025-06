Von Stephanie Kern

Mosbach. In der Antike waren sie nur den Mitgliedern der hohen Gesellschaftsschichten vorbehalten – inzwischen boomen Buchclubs. Und auch in Mosbach hat sich ein Club gegründet, in dem gemeinsam gelesen und über Bücher gesprochen wird. Jeden letzten Samstag im Monat trifft sich der Mosbacher Buchclub, und das schon ein gutes Jahr lang.

Franzi