Edingen-Neckarhausen. (ans) Einen verflixten Freitag, den 13., haben ein Hundewelpe und dessen Besitzer in der Neuen Bahnhofstraße in Neu-Edingen erwischt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen auf ihrer Facebook-Seite berichtet, war der junge Hund im Keller in einen circa vier Meter tiefen Sickerschacht gestürzt.

Die alarmierten Kameraden versuchten zunächst, das Tier namens Maxi mit Leckerlis in einen Eimer zu locken und in die Höhe zu ziehen. Jedoch habe sich der Kleine nicht in den Eimer getraut, schreibt die Wehr. Mit einer Steckleiter kletterte dann ein Feuerwehrmann in den sehr schmalen Schacht und rettete so den Hund. Erleichtert und anscheinend ohne Verletzungen konnte er in die Arme seiner Besitzerin gegeben werden. Und so endete der 42. Einsatz der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen in diesem Jahr für alle Beteiligten glücklich.