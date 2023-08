Mosbach. (ub) Wer ist heute noch 60 Jahre mit ein und derselben Person verheiratet? Das fragte sich Tanja Küller angesichts der bevorstehenden diamantenen Hochzeit ihrer Schwiegereltern. Ihre Antwort: Ein Fall für die Rhein-Neckar-Zeitung. Und zugleich eine Antwort auf die Frage, was man einem Ehepaar schenken kann, das eigentlich alles hat.

Das Ehepaar, das sich heute vor 60 Jahren das Jawort gab, sind Maria und Martin Küller. Beide kommen aus Ungarn, sie aus Sopronbánfalva an der österreichisch-ungarischen Grenze, er aus Pesthidegkút, später Partnerstadt Mosbachs. In den ungarischen Orten (einst Wandorf und Hidikut) gehörten die beiden zum deutschstämmigen Teil der Bevölkerung, den Donauschwaben. Sie wurden 1946 mit ihren Familien von dort ausgewiesen. Maria war noch keine zwei Jahre alt, als sie – ebenso wie der damals achtjährige Martin – in den Baracken am Hammerweg ihre erste Mosbacher Bleibe fanden.

Kennengelernt haben sie sich 1960 auf dem Fußballplatz des FC Mosbach. Martin war ein guter Fußballer, der diesen Sport bis ins "hohe Alter" von 40 Jahren als Spieler des FC ausübte. Beim Gespräch mit der RNZ ärgert er sich gerade über das Abschneiden und Ausscheiden der deutschen Fußballfrauen bei der WM.

Noch wesentlich länger aber übte er seinen Beruf aus. Der gelernte Huf- und Wagenschmied war in zwei Eisengießereien als Betriebsschlosser weit über seinen Renteneintritt hinaus gefragt und hat erst mit 82 Jahren den Meißel aus der Hand gelegt, vor drei Jahren also. 66 Jahre hat er es beruflich mit heißen Dingen zu tun gehabt. "Ich hab’s gern gemacht." Eigentlich muss man ein Jahr abziehen, denn Küller wurde mit Einführung der Wehrpflicht am 1. April 1957 der Erste in Mosbach, der seinen Wehrdienst zwölf Monate leistete.

Als Maria und Martin sich verliebten, kannten sich die Familien bereits, da sich Maria als Kindermädchen um Martins Schwester kümmerte. Beide Familien hatten im Masseldorn ein Häuschen gebaut. Über den Heiratswunsch am 9. August 1963 aber war man anfangs doch ein wenig zurückhaltend. Der Grund: Maria ist evangelisch, Martin katholisch. Katholisch getraut wurde das Paar in der Kirche St. Josef. 1964 wurde der erste Sohn geboren, Martin Küller junior. Elf Jahre später folgte mit Frank der zweite. Bis zu dessen Geburt hatte Maria Küller für die Firma Baumann (Bama) Sohlen genäht. "In dem Gebäude, das heute das Technische Rathaus der Stadt ist."

Der Zusammenhalt in der Familie ist groß. So wohnen Martin Küller jun. und seine Frau Tanja mit dem Jubelpaar unter einem Dach, gegenüber im Masseldorn lebt der jüngere Sohn mit Familie. Drei Enkel und zwei Urenkel gehören inzwischen zur Familie, in der gilt: "Wir machen alles miteinander." Folgerichtig sagt Martin jun. über seine Eltern, er sei sehr dankbar, sie zu haben.

Auch Reisen verbindet die beiden. Fernziele wie Brasilien, USA, Kanada, Russland oder die Ukraine steuerten sie an, Ungarn immer wieder und besonders stetig (16-mal!) das tirolerische Pertisau. Das Hochzeitsjubiläum wird im kleinen Rahmen trotzdem im Mosbacher Raum gefeiert. "Da sind wir daheim." Wünsche außer dem nach Gesundheit hat das Paar keine. "Wir haben ja alles, und bei uns passt alles." Da kann man nur gratulieren und alles Gute wünschen!