Von Klaus P. Hunzinger



Mosbach. "Nanu, wo kommen denn die vielen Luftballone her", wird sich mancher am Donnerstagnachmittag beim Blick in den Himmel am östlichen Stadtausgang gefragt haben. Wer feiert da eine Party? Party ist durchaus das richtige Stichwort, denn die Johannes-Diakonie widmete die offizielle Einweihungsfeier des Senioren- und Rehazentrums um in eine

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote