Von Stephanie Kern

Mosbach. Auf den ersten Blick hat sich nichts geändert – und das war auch das Ziel: Ziemlich geräuschlos wurde dieser Tage der "Schuh-Treff" in Mosbach von Familie Stadler an Simone Farrenkopf übergeben. Farrenkopf führt bereits ein Schuhgeschäft in der Buchener Innenstadt und lud nun Freunde, Bekannte, Offizielle und ihre Teams zur Feier der Übergabe nach Mosbach ein.

Im November des vergangenen Jahres wurde Farrenkopf gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, den Schuh-Treff zu übernehmen. "Darüber war ich damals überrascht." Nach einem ersten Treffen wurde gerechnet, mit den Zahlen jongliert. "In Krisenzeiten fällt eine solche Entscheidung doppelt schwer", so Farrenkopf.

Irgendwann habe sie aber auf Herz und Gefühl gehört. "Mein Mann hat gesagt: ,Wir machen das jetzt!’" Für diesen Einblick ins Privatleben erntete Farrenkopf nicht nur viele Lacher, sondern auch Respekt und Anerkennung.

Mitte Februar war dann alles perfekt – und für Farrenkopf begann der Einkauf. "Für ein Geschäft, das ich nicht kannte, das nicht meins war." Dank der Unterstützung der Familie Stadler – insbesondere Peter Stadler – sei sie nun gerüstet für die kommende Saison. Farrenkopfs Dank galt aber auch beiden Teams (in Mosbach und Buchen), die unglaublich viel Ware bewegt hatten, damit der Start wirklich geräuschlos verlaufen konnte.

Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp betonte: "Diese Geschäftsübergabe macht mir Hoffnung, dass die Innenstädte eine Chance haben." Er bedankte sich bei Simone Farrenkopf für den Mut und deren Mann für den Anstupser zum Mutigsein. "Ich denke, man merkt es nach außen überhaupt nicht, dass es einen Bruch gegeben hat. Es ist ja auch gar kein Bruch!" Vor allem, weil das bewährte Schuh-Treff-Team weitermacht. Auch das sei ein Zeichen von Kontinuität, so Stipp.

Den Glückwünschen zur Neueröffnung schlossen sich auch Cathleen Göthel von der IHK Rhein-Neckar und Benjamin Laber (Beigeordneter der Stadt Buchen) an. Laber: "Wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis. Schön, dass nun eine Firma von Buchen nach Mosbach geht, um ihr Angebot zu erweitern." Auch das symbolisiere das Zusammenwachsen des Kreises.

Auch die "neue Mitbewohnerin" Biggi Heller (vom angrenzenden "Rigoros") gratulierte zum Neuanfang bzw. zur Erweiterung in Mosbach. Das Schlusswort gehörte Gertrud Stadler, die den Schuh-Treff vor 50 Jahren gegründet hat. "Ich freue mich, dass meine ehemaligen Mitarbeiterinnen in gute Hände kommen." Der neuen Inhaberin wünschte sie "viel Erfolg" und ein "glückliches Händchen" beim Einkauf.