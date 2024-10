Mosbach. (ankf) Eine gute Nachricht für alle Fahrradfahrer, die in Mosbach unterwegs sind. Wer ab jetzt sein Rad reparieren muss und seine Ausrüstung zu Hause vergessen hat, findet in der Straße "Am Henschelberg" (gegenüber Stadtwerke Mosbach) jetzt Hilfe. Hier steht nämlich seit Kurzem eine Fahrrad-Station des ADAC.

Und die bietet alles, was es braucht, wenn’s mal nicht mehr weiterfährt; die wichtigsten Werkzeuge zur Reparatur wie Schraubendreher, Mantelheber, Rollengabelschlüssel und ein Inbus-Multitool sowie eine Fußluftpumpe mit Manometer – sogar ein Flaschenöffner hängt an den dicken Stahlseilen. Und wer nicht weiß, wie’s geht, findet mit dem QR-Code an der Seite der Station sogar Erklärvideos dazu.

Dass der ADAC längst nicht mehr nur der Dienstleiter für Autofahrer ist, zeigte sich schnell bei der offiziellen Einweihung der Fahrradstation am Dienstag. Hans Weber, Vorsitzender des ADAC Nordbaden, sagte, man wolle für alle Arten der Mobilität Dienstleister sein, so eben auch für Fahrradfahrer. Er freute sich, dass das Angebot des ADAC in Mosbach auf offene Ohren gestoßen war. Viktor Reiter, Vorsitzender des AMC Neckar und Elz, war auf das Angebot aufmerksam geworden und hatte die Verbindung zwischen Stadt und ADAC hergestellt. Dass alles schnell ging, freute auch OB Julian Stipp. Man wolle den Radverkehr stärken und das Angebot erweitern. "Hier gehört es hin", so Stipp, der aber auch über eine mögliche zweite Station am Messplatz spekulierte und dabei den Vorsitzenden anschaute. "Wenn es gut angenommen wird und die Frequenz hoch ist, ist das durchaus möglich", so Weber.