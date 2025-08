Mosbach. (pol) Die Polizei sucht nach einem räuberischen Diebstahl in der Mosbacher Hauptstraße nach Zeugen. Das Geschehen wird wie folgt geschildert: Am Montag, kurz vor 16 Uhr, wurde zunächst ein renitenter Kunde in einem Discounter gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich dieser bereits in Richtung Friedhof entfernt.

Es stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Dosen Alkoholika aus dem Regal genommen, in seiner Jackentasche verstaut und damit den Kassenbereich passiert hatte, ohne zu bezahlen. Als er vom Personal angesprochen wurde, soll der Mann eine Bierdose zu Boden geworfen und einem Mitarbeiter gedroht haben.

Der Unbekannte soll einen dunklen Teint haben, eine rote Winterjacke und einen weißen Pullover getragen haben. Hinweise zu Vorfall/Täter unter Telefon 06261/8090 an die Polizei.