Mosbach. (schat/zg) In die Welt der Achttausender entführen will der Lions-Club Mosbach am 6. Mai (19 Uhr) von der Alten Mälzerei in Mosbach aus. Dafür hat man einen überaus prominenten "Bergführer" verpflichtet: Alpinistenlegende Reinhold Messner.

Der Südtiroler ist zweifelsohne einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. 1978 erreichte er als erster Mensch überhaupt den höchsten Gipfel der Erde, den Mount Everest, ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff. Alle 14 Achttausender erklomm Messner ebenfalls als erster Alpinist überhaupt, darunter den 8125 Meter hohen Nanga Parbat (auch als Schicksalsberg der Deutschen bekannt), den er im Alleingang bezwang. Gemeinsam mit Arved Fuchs durchquerte er die Antarktis zu Fuß, später auch die Wüste Gobi. Leistungen, die Reinhold Messner zur lebenden Legende werden ließen.

Auf Einladung des LC Mosbach kommt der inzwischen 80-Jährige nun also in die Große Kreisstadt. Unter dem Titel "Weltberge – die 4. Dimension" präsentiert Reinhold Messner Anfang Mai einen bildgewaltigen Vortrag.

Dabei sollen sich alpinistische Erlebnisberichte mit neuester satellitengestützter Visualisierungstechnik ergänzen, profundes Wissen und fototechnisches Know-how sich zu einem beeindruckenden Gesamtbild zusammenfügen. Vor seiner Präsentation trägt sich der Extrembergsteiger im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt Mosbach ein.

Dem rund zweistündigen Multivisionsvortrag, der um 19 Uhr in der Alten Mälzerei beginnt, schließt sich eine Autogrammstunde an. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Eintrittskarten für "Weltberge" sind in Mosbach erhältlich bei Kindlers Buchhandlung, Hauptstraße 37, Telefon: 06261/2871, und beim Präsidenten des Lions-Clubs, Markus Herrmann, Hindenburgweg 2, Telefon: 06261/971111.