Sulzbach/Mosbach. (RNZ/pol) Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochabend ein Fahrradfahrer verletzt worden und der Verursacher anschließend geflohen ist, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise.

Der 26-jährige Radfahrer war gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße 527 von Sulzbach kommend in Richtung Mosbach unterwegs, als ihn kurz vor dem Bergfeld ein Auto überholte und mit dem rechten Außenspiegel erfasste. Der Aufprall war so stark, dass der Außenspiegel abriss und an der Unfallstelle zurückblieb.

Der Autofahrer fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den – glücklicherweise nur leicht – verletzten Fahrradfahrer zu kümmern.

Anhand des abgerissenen Außenspiegels konnte die Polizei ermitteln, dass es sich bei dem Wagen des geflüchteten Unfallverursachers um einen Renault Twingo handeln müsste. Er hatte nach Angaben des Radfahrers MOS-Kennzeichen und war dunkel lackiert.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder insbesondere Angaben zu einem dunklen Renault Twingo mit Mosbacher Zulassung und abgerissenem rechten Außenspiegel machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.