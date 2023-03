Mosbach. (RNZ/pm) Er gilt als absolutes Allroundtalent in Sachen Unterhaltung und Comedy. Luke Mockridge, Gewinner des Deutschen Comedy Preises in der Kategorie "Bester Newcomer", kommt am Freitag, 17. März (20 Uhr), in die Alte Mälzerei in Mosbach. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner letzten Tournee "Welcome to Luckyland" mit über 600.000 Zuschauern ist er 2023 unter dem Motto "Trippy" unterwegs.

1989 in Bonn in eine Schauspielerfamilie geboren, war der Weg auf die Bühne für Mockridge fast vorgezeichnet. Ende 2012 feiert er mit seinem ersten Solo-Programm "I’m lucky, I’m Luke" eine erfolgreich Comedy-Premiere. Mit "Lucky Man" legte der Rheinländer 2017 die nächste Tour mitsamt eingängigen Reisen in die Welt der Selbstfindung nach.

Schon die Previewtour war seinerzeit ausverkauft, die Tour wurde wegen der großen Nachfrage bis 2018 verlängert. Ähnliches Bild beim dritten Live-Programm "Welcome to Luckyland". Innerhalb der ersten 24 Stunden waren hier bereits über 100.000 Tickets verkauft, wenige Tage später ist die Tour, die im Januar 2019 startet, restlos ausverkauft. Rund 400.000 Fans sehen am Ende die Show.

Nach der Corona-Zwangspause startet Luke Mockridge, auch mit TV-Formaten wie "Luke! Die Woche und ich" (Sat1) oder als Buchautor ("Mathe ist ein Arschloch – Wie (m)ich die Schule fertigmachte") bekannt geworden, nun mit seinem neuen Programm "Trippy" wieder durch. Dabei verspricht der Comedian einen Abend "voller Nostalgie, verankert im Hier und Jetzt, ein Comeback trotz Cancel-Culture". Man darf gespannt sein ... es wird wohl recht bizarr (oder trippy halt).

