Von Heiko Schattauer

Mosbach. Etliche Runden sind schon gedreht, so richtig auf dem Weg scheint man aber dennoch nicht zu sein. Die Planungen für die Kindertagesstätte am Elzpark sind ins Stocken geraten. Nach bauvorbereitenden Maßnahmen auf dem Gelände am Stadteingang hat sich sichtbar nicht mehr viel bewegt. Im Hintergrund wird allerdings seit etlichen Wochen über das